Известного украинского футболиста насильно удерживают в Польше
Богдан Вьюнник сообщил, что его не отпускают в другой клуб
Украинский нападающий «Лехии» Богдан Вьюнник заявил, что может сменить клуб, однако руководство нынешней команды не спешит его отпускать.
«Есть предложение от «Легии», но Паоло его игнорирует. Я до сих пор травмирован, сам прохожу реабилитацию. Клуб мне не помогает», — сказал Вьюнник.
В настоящее время польский клуб выступает в Первой лиге Польши, а команду возглавляет украинский тренер Владислав Лупашко.
В сезоне 2025/26 Вьюнник провел за «Лехию» Гданьск 28 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 500 тысяч евро.
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