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Польша
30 июля 2026, 05:02 |
504
0

Известного украинского футболиста насильно удерживают в Польше

Богдан Вьюнник сообщил, что его не отпускают в другой клуб

30 июля 2026, 05:02 |
504
0
Известного украинского футболиста насильно удерживают в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
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Украинский нападающий «Лехии» Богдан Вьюнник заявил, что может сменить клуб, однако руководство нынешней команды не спешит его отпускать.

«Есть предложение от «Легии», но Паоло его игнорирует. Я до сих пор травмирован, сам прохожу реабилитацию. Клуб мне не помогает», — сказал Вьюнник.

В настоящее время польский клуб выступает в Первой лиге Польши, а команду возглавляет украинский тренер Владислав Лупашко.

В сезоне 2025/26 Вьюнник провел за «Лехию» Гданьск 28 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 500 тысяч евро.

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Богдан Вьюнник чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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