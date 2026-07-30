Известного украинского футболиста насильно удерживают в Польше

Украинский нападающий «Лехии» Богдан Вьюнник заявил, что может сменить клуб, однако руководство нынешней команды не спешит его отпускать.

«Есть предложение от «Легии», но Паоло его игнорирует. Я до сих пор травмирован, сам прохожу реабилитацию. Клуб мне не помогает», — сказал Вьюнник.

В настоящее время польский клуб выступает в Первой лиге Польши, а команду возглавляет украинский тренер Владислав Лупашко.

В сезоне 2025/26 Вьюнник провел за «Лехию» Гданьск 28 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 500 тысяч евро.