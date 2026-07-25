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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 21:47 | Обновлено 25 июля 2026, 21:48
360
0

«Ты – второй сорт». Экс-игрок Шахтера и Динамо сравнил атмосферу в клубах

Тотовицкий признался, что «горняки» приняли его лучше

25 июля 2026, 21:47 | Обновлено 25 июля 2026, 21:48
360
0
«Ты – второй сорт». Экс-игрок Шахтера и Динамо сравнил атмосферу в клубах
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Тотовицкий
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Бывший игрок «Шахтера» и воспитанник «Динамо» Андрей Тотовицкий сравнил условия и отношение к нему в донецком и киевском клубах.

Футболист играл за киевлян на юношеском уровне, после чего перешел в систему донецкого клуба.

«В «Шахтере» было максимально крутое время. В «Динамо» было тяжело после интерната, где ты был априори второго сорта. В «Шахтере» меня приняли очень хорошо. База просто космическая, как здесь можно не играть в футбол?», – вспомнил Тотовицкий.

Андрей был игроком «Шахтера» с 2010 по 2020 и с 2022 по 2025 годы. За это время он сыграл за первую команду «горняков» всего 16 матчей.

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Андрей Тотовицкий Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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