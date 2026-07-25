«Ты – второй сорт». Экс-игрок Шахтера и Динамо сравнил атмосферу в клубах

Бывший игрок «Шахтера» и воспитанник «Динамо» Андрей Тотовицкий сравнил условия и отношение к нему в донецком и киевском клубах.

Футболист играл за киевлян на юношеском уровне, после чего перешел в систему донецкого клуба.

«В «Шахтере» было максимально крутое время. В «Динамо» было тяжело после интерната, где ты был априори второго сорта. В «Шахтере» меня приняли очень хорошо. База просто космическая, как здесь можно не играть в футбол?», – вспомнил Тотовицкий.

Андрей был игроком «Шахтера» с 2010 по 2020 и с 2022 по 2025 годы. За это время он сыграл за первую команду «горняков» всего 16 матчей.