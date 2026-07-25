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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 18:41 | Обновлено 25 июля 2026, 18:42
178
0

«Это обидно, но работает». Бывший игрок Шахтера – о засилье бразильцев

Тотовицкий понимает, почему «горняки» делают ставку на легионеров

25 июля 2026, 18:41 | Обновлено 25 июля 2026, 18:42
178
0
«Это обидно, но работает». Бывший игрок Шахтера – о засилье бразильцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Тотовицкий
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Бывший игрок «Шахтера» Андрей Тотовицкий высказался по поводу бразильского вектора развития донецкого клуба.

«В «Шахтере» к бразильцам относятся лучше, чем в Бразилии. Украинцы в «Шахтере»? Бросаться шапками в «Шахтер» было бы неправильно. Для нас, украинцев, которые мечтали играть здесь, возможно, и обидно, что очень трудно попасть [в состав] в атаку. Но у них всё работает, есть такой вектор, который даёт результат. Поэтому трудно их критиковать», – сказал экс-футболист.

Тотовицкий был игроком «Шахтера» с 2010 по 2020 и с 2022 по 2025 годы. Подавляющую часть времени он провел в аренде. За первую команду «горняков» он сыграл в общей сложности 16 матчей.

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Андрей Тотовицкий Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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