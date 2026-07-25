«Это обидно, но работает». Бывший игрок Шахтера – о засилье бразильцев

Бывший игрок «Шахтера» Андрей Тотовицкий высказался по поводу бразильского вектора развития донецкого клуба.

«В «Шахтере» к бразильцам относятся лучше, чем в Бразилии. Украинцы в «Шахтере»? Бросаться шапками в «Шахтер» было бы неправильно. Для нас, украинцев, которые мечтали играть здесь, возможно, и обидно, что очень трудно попасть [в состав] в атаку. Но у них всё работает, есть такой вектор, который даёт результат. Поэтому трудно их критиковать», – сказал экс-футболист.