«Это обидно, но работает». Бывший игрок Шахтера – о засилье бразильцев
Тотовицкий понимает, почему «горняки» делают ставку на легионеров
Бывший игрок «Шахтера» Андрей Тотовицкий высказался по поводу бразильского вектора развития донецкого клуба.
«В «Шахтере» к бразильцам относятся лучше, чем в Бразилии. Украинцы в «Шахтере»? Бросаться шапками в «Шахтер» было бы неправильно. Для нас, украинцев, которые мечтали играть здесь, возможно, и обидно, что очень трудно попасть [в состав] в атаку. Но у них всё работает, есть такой вектор, который даёт результат. Поэтому трудно их критиковать», – сказал экс-футболист.
Тотовицкий был игроком «Шахтера» с 2010 по 2020 и с 2022 по 2025 годы. Подавляющую часть времени он провел в аренде. За первую команду «горняков» он сыграл в общей сложности 16 матчей.
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