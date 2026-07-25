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  4. ТОТОВИЦКИЙ: «У меня была главная мечта – сыграть за сборную Украины»
Сборная УКРАИНЫ
25 июля 2026, 15:22 |
105
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ТОТОВИЦКИЙ: «У меня была главная мечта – сыграть за сборную Украины»

Экс-полузащитник «Шахтера» так и не сыграл за национальную команду

25 июля 2026, 15:22 |
105
1 Comments
ТОТОВИЦКИЙ: «У меня была главная мечта – сыграть за сборную Украины»
Кудровка. Андрей Тотовицкий
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Экс-полузащитник «Шахтера» и ряда украинских и зарубежных клубов Андрей Тотовицкий подвел итоги своей карьеры, которую завершил в 33 года из-за проблем со здоровьем.

– Если подытожить твою карьеру – ты доволен тем, как она у тебя состоялась?

– Честно говоря, я много об этом думал. Знаешь, если бы вернуть все назад, если бы была такая возможность, и что-то изменить, и посмотреть в целом, как сложилась у меня жизнь и семья – мы ведь живем не только футболом, хотя футбол это основа моей жизни и всех футболистов, которые начинают с детства и мечтают о большой карьере, – то, наверное, она где-то сложилась не так, как я хотел.

У меня была главная мечта – сыграть за сборную Украины. Не сложилось, хотя, считаю, я, как минимум, заслужил на это, не буду скромничать. У меня было пару хороших сезонов – в «Заре», потом в «Десне», перед этим в «Мариуполе» у меня был тоже неплохой сезон, я там, кажется, 6+5 сделал. После этого я ни одного полного сезона не провел, потому что начались травмы. Поэтому, наверное, я частично недоволен, но и жаловаться не буду.

– Ты сказал, что несколько решений изменил бы. Какие именно?

– Больше всего у меня не получилось, наверное, в «Шахтере». Я сейчас анализирую: я мог там спокойно играть, но где-то, наверное, на тот момент, когда там были такие крутые легионеры, когда я еще в 18 лет поехал на сборы, когда Луческу еще был, я довольно неплохо сборы провел.

Я просто тогда в себя не верил, что я могу на тот момент конкурировать с такими игроками, как Мхитарян, Тейшейра, Дуглас Коста. Внутренне я не верил в себя, что я могу их, как минимум, выбить из состава или хотя бы побороться. Но, если проанализировать, я тогда и сборы проводил хорошо, и в целом у меня был потенциал.

– А то, что ты не верил в себя – это как-то в клубе навязали, или из-за этой тенденции, что в атаке играют бразильцы, а украинцы только в защите?

– Я не буду об этом говорить. Наверное, если бы я был сильнее тех игроков, то я бы играл. Но мы говорим об игроках мирового класса. Поэтому где-то эта неуверенность, наверное, меня немного и погубила в «Шахтере».

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Иван Чирко Источник: Футбольний Диван
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Чирко, а ти сам своїми пальчиками шифрувати щось вмієш, чи тільки Ctrl+C, Ctrl+V з Трибуни, як твій рідний брат Вахоцький?
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