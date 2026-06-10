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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 18:27 | Обновлено 10 июня 2026, 19:28
1557
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Шахтера и украинской сборной завершил карьеру

Опытный полузащитник Андрей Тотовицкий решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет

10 июня 2026, 18:27 | Обновлено 10 июня 2026, 19:28
1557
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Шахтера и украинской сборной завершил карьеру
ФК Кудровка. Андрей Тотовицкий
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Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Андрей Тотовицкий объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 33 лет:

«Всем добрый день! Есть новость. Я официально завершаю свою профессиональную футбольную карьеру. Трудное, но логичное решение, если учитывать, что за последние шесть лет я больше лечился, чем играл.

Поэтому в этом сообщении просто хочется поблагодарить всех, кто был рядом на протяжении всей моей карьеры: партнеров по команде, тренеров, работников клубов, болельщиков и, конечно, мою семью.

Спасибо ФК «Шахтер», ФК «Мариуполь», ФК «Заря», ФК «Кортрейк», ФК «Десна», ФК «Колос», ФК «Кудровка», – написал опытный полузащитник.

Последним профессиональным клубом Тотовицкого была «Кудровка», в составе которой он провел шесть матчей. С февраля 2026 года игрок находился в статусе свободного агента.

В активе 33-летнего футболиста – 11 поединков и семь результативных ударов в футболке сборной Украины U-21. На клубном уровне трижды становился чемпионом Украины и один раз – обладателем Кубка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кудровка завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: Threads
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