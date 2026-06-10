ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Шахтера и украинской сборной завершил карьеру

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Андрей Тотовицкий объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 33 лет:

«Всем добрый день! Есть новость. Я официально завершаю свою профессиональную футбольную карьеру. Трудное, но логичное решение, если учитывать, что за последние шесть лет я больше лечился, чем играл.

Поэтому в этом сообщении просто хочется поблагодарить всех, кто был рядом на протяжении всей моей карьеры: партнеров по команде, тренеров, работников клубов, болельщиков и, конечно, мою семью.

Спасибо ФК «Шахтер», ФК «Мариуполь», ФК «Заря», ФК «Кортрейк», ФК «Десна», ФК «Колос», ФК «Кудровка», – написал опытный полузащитник.

Последним профессиональным клубом Тотовицкого была «Кудровка», в составе которой он провел шесть матчей. С февраля 2026 года игрок находился в статусе свободного агента.

В активе 33-летнего футболиста – 11 поединков и семь результативных ударов в футболке сборной Украины U-21. На клубном уровне трижды становился чемпионом Украины и один раз – обладателем Кубка.