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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 17:37 | Обновлено 25 июля 2026, 18:24
1620
0

Защитник Шахтера не нужен Турану и не может найти новый клуб

Виктор Корниенко сообщил, что не имеет ни одного варианта для продолжения карьеры

25 июля 2026, 17:37 | Обновлено 25 июля 2026, 18:24
1620
0
Защитник Шахтера не нужен Турану и не может найти новый клуб
ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко
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Защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко, который последний раз выходил на поле 8 ноября 2024 года, признался, что не имеет предложений от других команд и не входит в планы нынешнего тренерского штаба:

«На данный момент никаких вариантов нет. Последний вариант – это была Словения год назад, команда «Татран». Тогда я сказал «нет», потому что не понимал, что это за команда.

И ментально где-то я, возможно, был не готов. Поэтому сейчас вариантов нет. Может, появятся какие-то, но сейчас тихо. Постоянные тренировки с U-21, я тренируюсь, тренируюсь, проходит три дня, у меня снова травма.

Я не могу понять, может это уже психологическое состояние... Я очень характером сильный, поэтому буду до конца разбираться, работать, потому что времени у меня еще много, возраст позволяет», – признался Корниенко.

В декабре 2024-го украинец вернулся из аренды с полтавской «Ворсклы», но не входил в планы первой команды «Шахтера», поэтому был вынужден поддерживать форму в составе U-16.

В течение своей карьеры Корниенко провел 30 матчей за донецкий клуб, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста. В активе защитника – две игры и один результативный удар за сборную Украины.

Контракт 27-летнего футболиста истекает в декабре 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Арда Туран Виктор Корниенко
Николай Тытюк Источник: Денис Бойко
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