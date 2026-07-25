ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника, хавбека и форварда

Клуб УПЛ Полесье сообщил о подписании контрактов с тремя 18-летниами африканскими игроками.

Договоры получили левый защитник Данджума Далинг Джуниор (Нигерия), опорный хавбек Аджей Рэймонд (Гана) и форвард Мухаммад Абдулхакам Абдулкадир (Нигерия).

Сообщается, что все трое успешно прошли просмотр и будут выступать за Полесье-2 или юношескую/молодежную команды Полесья U-19 и U-21.

Все контракты – долгосрочные.