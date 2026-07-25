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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 15:26 | Обновлено 25 июля 2026, 15:39
979
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника, хавбека и форварда

Команду пополнили перспективные Джуниор, Рэймонд и Абдулкадир

25 июля 2026, 15:26 | Обновлено 25 июля 2026, 15:39
979
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника, хавбека и форварда
ФК Полесье
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Клуб УПЛ Полесье сообщил о подписании контрактов с тремя 18-летниами африканскими игроками.

Договоры получили левый защитник Данджума Далинг Джуниор (Нигерия), опорный хавбек Аджей Рэймонд (Гана) и форвард Мухаммад Абдулхакам Абдулкадир (Нигерия).

Сообщается, что все трое успешно прошли просмотр и будут выступать за Полесье-2 или юношескую/молодежную команды Полесья U-19 и U-21.

Все контракты – долгосрочные.

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Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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