Украина. Премьер лига25 июля 2026, 15:26 | Обновлено 25 июля 2026, 15:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника, хавбека и форварда
Команду пополнили перспективные Джуниор, Рэймонд и Абдулкадир
25 июля 2026, 15:26 | Обновлено 25 июля 2026, 15:39
979
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Клуб УПЛ Полесье сообщил о подписании контрактов с тремя 18-летниами африканскими игроками.
Договоры получили левый защитник Данджума Далинг Джуниор (Нигерия), опорный хавбек Аджей Рэймонд (Гана) и форвард Мухаммад Абдулхакам Абдулкадир (Нигерия).
Сообщается, что все трое успешно прошли просмотр и будут выступать за Полесье-2 или юношескую/молодежную команды Полесья U-19 и U-21.
Все контракты – долгосрочные.
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