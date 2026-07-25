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Испания
25 июля 2026, 14:49 | Обновлено 25 июля 2026, 15:07
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0

Новичок Атлетико стал вторым самым дорогим корейцем в истории

Вспомним топ-10 самых дорогих трансферов южнокорейских футболистов

25 июля 2026, 14:49 | Обновлено 25 июля 2026, 15:07
194
0
Новичок Атлетико стал вторым самым дорогим корейцем в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Кан Ин
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Переход 25-летнего атакующего полузащитника Ли Кан Ина из ПСЖ в Атлетико стал вторым самым дорогим среди всех южнокорейских футболистов в истории.

Мадридцы заплатили парижанам за игрока 40 млн евро.

Среди всех корейских футболистов только за Ким Мин Джэ Бавария платила большую сумму (50 млн евро в сезоне 2023/24).

Топ-10 самых дорогих трансферов южнокорейских футболистов в истории

  • 50 млн евро – Ким Мин Джэ (2023/24, из Наполи в Баварию)
  • 40 млн евро – Ли Кан Ин (2026/27, из ПСЖ в Атлетико)
  • 30 млн евро – Сон Хын Мин (2015/16, из Байера в Тоттенхэм Хотспур)
  • 22 млн евро – Сон Хын Мин (2025/26, из Тоттенхэм Хотспур в Лос-Анджелес)
  • 22 млн евро – Ли Кан Ин (2023/24, из Мальорки в ПСЖ)
  • 19 млн евро – Ким Мин Джэ (2022/23, из Фенербахче в Наполи)
  • 16,7 млн ​​евро – Хван Хи Чан (2022/23, из РБ Лейпциг в Вулверхэмптон)
  • 14 млн евро – О Хэн Гю (2025/26, из Генка в Бешикташ)
  • 12,5 млн евро – Сон Хын Мин (2013/14, из Гамбурга в Байер)
  • 12 млн евро – Хван Хи Чан (2020/21, из РБ Зальцбург в РБ Лейпциг)

В истории Атлетико это приобретение вошло в топ-10 самых дорогих.

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Атлетико

  • 127,2 млн евро – Жоау Феликс (2019/20, из Бенфики)
  • 75 млн евро – Хулиан Альварес (2024/25, из Манчестер Сити)
  • 72 млн евро – Тома Лемар (2018/19, из Монако)
  • 60 млн евро – Диего Коста (2017/18, из Челси)
  • 54 млн евро – Антуан Гризманн (2014/15, из Реал Сосьедад)
  • 42 млн евро – Алекс Баэна (2025/26, из Вильярреала)
  • 42 млн евро – Конор Галлахер (2024/25, из Челси)
  • 40 млн евро – Мортен Юльманн (2026/27, из Спортинга)
  • 40 млн евро – Радамель Фалькао (2011/12, из Порту)
  • 40 млн евро – Ли Кан Ин (2026/27, из ПСЖ)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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