Новичок Атлетико стал вторым самым дорогим корейцем в истории

Переход 25-летнего атакующего полузащитника Ли Кан Ина из ПСЖ в Атлетико стал вторым самым дорогим среди всех южнокорейских футболистов в истории.

Мадридцы заплатили парижанам за игрока 40 млн евро.

Среди всех корейских футболистов только за Ким Мин Джэ Бавария платила большую сумму (50 млн евро в сезоне 2023/24).

Топ-10 самых дорогих трансферов южнокорейских футболистов в истории

50 млн евро – Ким Мин Джэ (2023/24, из Наполи в Баварию)

40 млн евро – Ли Кан Ин (2026/27, из ПСЖ в Атлетико)

30 млн евро – Сон Хын Мин (2015/16, из Байера в Тоттенхэм Хотспур)

22 млн евро – Сон Хын Мин (2025/26, из Тоттенхэм Хотспур в Лос-Анджелес)

22 млн евро – Ли Кан Ин (2023/24, из Мальорки в ПСЖ)

19 млн евро – Ким Мин Джэ (2022/23, из Фенербахче в Наполи)

16,7 млн ​​евро – Хван Хи Чан (2022/23, из РБ Лейпциг в Вулверхэмптон)

14 млн евро – О Хэн Гю (2025/26, из Генка в Бешикташ)

12,5 млн евро – Сон Хын Мин (2013/14, из Гамбурга в Байер)

12 млн евро – Хван Хи Чан (2020/21, из РБ Зальцбург в РБ Лейпциг)

В истории Атлетико это приобретение вошло в топ-10 самых дорогих.

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Атлетико