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Франция
25 июля 2026, 13:27 | Обновлено 25 июля 2026, 13:46
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ попрощался с двухкратным победителем Лиги чемпионов

Южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин подписал контракт на пять лет с «Атлетико»

25 июля 2026, 13:27 | Обновлено 25 июля 2026, 13:46
1311
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ попрощался с двухкратным победителем Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Кан Ин
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Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника французского ПСЖ и сборной Южной Кореии Ли Кан Ина.

Стороны договорились о сотрудничестве на пять лет, парижский клуб заработает 35 миллионов евро, еще пять предусмотрены в качестве бонусов. Футболист будет выступать под седьмым номером.

«Талантливый 25-летний южнокореец может выступать на позиции атакующего полузащитника и закрыть фланги атаки. Он выделяется своим видением игры, превосходным контролем мяча, умением отдавать точные пасы и бить по воротам», – сообщила пресс-служба «матрасников».

Ли Кан Ин провел 124 матча за парижский клуб, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач – выиграл две Лиги чемпионов, один Суперкубок УЕФА и один Межконтинентальный кубок, а также три титула чемпиона Лиги 1, два Кубка Франции и два Суперкубка Франции.

Ли Кан Ин дебютировал за сборную своей страны в товарищеском матче 5 сентября 2019 года против Грузии (2:2). С тех пор провел 50 матчей за Южную Корею, последний из которых состоялся на чемпионате мира 2026 года.

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Николай Тытюк Источник: ФК Атлетико Мадрид
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