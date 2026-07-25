ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ попрощался с двухкратным победителем Лиги чемпионов
Южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин подписал контракт на пять лет с «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника французского ПСЖ и сборной Южной Кореии Ли Кан Ина.
Стороны договорились о сотрудничестве на пять лет, парижский клуб заработает 35 миллионов евро, еще пять предусмотрены в качестве бонусов. Футболист будет выступать под седьмым номером.
«Талантливый 25-летний южнокореец может выступать на позиции атакующего полузащитника и закрыть фланги атаки. Он выделяется своим видением игры, превосходным контролем мяча, умением отдавать точные пасы и бить по воротам», – сообщила пресс-служба «матрасников».
Ли Кан Ин провел 124 матча за парижский клуб, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач – выиграл две Лиги чемпионов, один Суперкубок УЕФА и один Межконтинентальный кубок, а также три титула чемпиона Лиги 1, два Кубка Франции и два Суперкубка Франции.
Ли Кан Ин дебютировал за сборную своей страны в товарищеском матче 5 сентября 2019 года против Грузии (2:2). С тех пор провел 50 матчей за Южную Корею, последний из которых состоялся на чемпионате мира 2026 года.
Completing the paddock ☝️ pic.twitter.com/RP1KXtJkDg— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 25, 2026
Back to Spain.— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 25, 2026
Are you ready for him? pic.twitter.com/J02LrulUaI
Welcome to Atleti, Kang In ❤️🤍— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 25, 2026
🔗 https://t.co/opPo8Xb2Sd pic.twitter.com/6fxqzGkEoJ
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