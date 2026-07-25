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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 12:27 | Обновлено 25 июля 2026, 12:30
34
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Аль-Ула

25 июля в 19:00 состоится контрольный поединок на сборах в Словении

25 июля 2026, 12:27 | Обновлено 25 июля 2026, 12:30
34
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Аль-Ула
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону и проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе.

25 июля в 19:00 по киевскому времени соперником команды Арды Турана станет саудовский клуб Аль-Ула.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сбор горняков проходит в Словении. Готовясь к старту сезона донецкая команда провела три товарищеских поединка с представителями Хорватии – разгром команды Рудеш (5:0), ничья со Славен Белупо (2:2) и победа над клубом Горица (2:0).

Шахтер подходит к новому сезону в статусе чемпиона Украины. В сезоне 2026/27 донецкая команда выступит в основном этапе Лиги чемпионов.

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Аль-Ула

Видеотрансляция матча проводится на официальном сайте Шахтера

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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