Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Аль-Ула
25 июля в 19:00 состоится контрольный поединок на сборах в Словении
Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону и проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе.
25 июля в 19:00 по киевскому времени соперником команды Арды Турана станет саудовский клуб Аль-Ула.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сбор горняков проходит в Словении. Готовясь к старту сезона донецкая команда провела три товарищеских поединка с представителями Хорватии – разгром команды Рудеш (5:0), ничья со Славен Белупо (2:2) и победа над клубом Горица (2:0).
Шахтер подходит к новому сезону в статусе чемпиона Украины. В сезоне 2026/27 донецкая команда выступит в основном этапе Лиги чемпионов.
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Аль-Ула
Видеотрансляция матча проводится на официальном сайте Шахтера
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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