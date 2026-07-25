Сантос отдал Неймару 2 млн евро, полученные от Шахтера за Луку Мейреллиша

Руководство «Сантоса» накануне официально признало долг перед капитаном команды 34-летним форвардом Неймаром.

Задолженность в размере 90,5 миллионов бразильских реалов (около 15,6 млн евро) возникла за использование «Сантосом» имиджевых прав Неймара.

Теперь стороны договорились о принципах и графике выплат, а Неймар уже получил часть средств от «Сантоса».

Примечательно, что бразильский клуб перевел на счета Неймара сумму эквивалентную 2 миллионам евро, которые «Сантос» совсем недавно получил от «Шахтера» за трансфер форварда Луки Мейреллиша, состоявшийся в августе минувшего года.

Мейреллиш уже отыграл один сезон в «Шахтере», отличившись 11 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 29 официальных матчах.