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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 09:38 |
824
0

Сантос отдал Неймару 2 млн евро, полученные от Шахтера за Луку Мейреллиша

У бразильского клуба долги перед своим статусным форвардом

25 июля 2026, 09:38 |
824
0
Сантос отдал Неймару 2 млн евро, полученные от Шахтера за Луку Мейреллиша
shakhtar.com. Лука Мейреллиш
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Руководство «Сантоса» накануне официально признало долг перед капитаном команды 34-летним форвардом Неймаром.

Задолженность в размере 90,5 миллионов бразильских реалов (около 15,6 млн евро) возникла за использование «Сантосом» имиджевых прав Неймара.

Теперь стороны договорились о принципах и графике выплат, а Неймар уже получил часть средств от «Сантоса».

Примечательно, что бразильский клуб перевел на счета Неймара сумму эквивалентную 2 миллионам евро, которые «Сантос» совсем недавно получил от «Шахтера» за трансфер форварда Луки Мейреллиша, состоявшийся в августе минувшего года.

Мейреллиш уже отыграл один сезон в «Шахтере», отличившись 11 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 29 официальных матчах.

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Алексей Сливченко Источник: UOL Esporte
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