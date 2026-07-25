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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 15:09 |
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Бывший игрок сборной Украины покинул Шахтер и нашел новый клуб

Иван Петряк достиг договоренности с «Кудривкой»

25 июля 2026, 15:09 |
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Бывший игрок сборной Украины покинул Шахтер и нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк
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«Кудривка» договорилась о переходе опытного украинского вингера Ивана Петряка. Стороны согласовали все детали будущего сотрудничества, а контракт с 32-летним футболистом будет рассчитан на два года.

Как сообщает «ТаТоТаке», Петряк присоединится к команде Александра Протченко на правах свободного агента, ведь его контракт с «Шахтером» истек прошлым летом. Последним клубом игрока был одесский «Черноморец», где он выступал на правах аренды.

В то же время новичок не сможет помочь «Кудровке» уже в стартовом туре нового сезона. Причиной стала дисквалификация, которую футболист получил ещё во время выступлений за одесскую команду.

В своей карьере украинец также выступал за «Шахтер», «Зарю», венгерский «Ференцварош» и имеет опыт выступлений за национальную сборную Украины.

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трансферы Шахтер Донецк свободный агент Игорь Бурбас Иван Петряк трансферы УПЛ Кудровка
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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