Бывший игрок сборной Украины покинул Шахтер и нашел новый клуб

«Кудривка» договорилась о переходе опытного украинского вингера Ивана Петряка. Стороны согласовали все детали будущего сотрудничества, а контракт с 32-летним футболистом будет рассчитан на два года.

Как сообщает «ТаТоТаке», Петряк присоединится к команде Александра Протченко на правах свободного агента, ведь его контракт с «Шахтером» истек прошлым летом. Последним клубом игрока был одесский «Черноморец», где он выступал на правах аренды.

В то же время новичок не сможет помочь «Кудровке» уже в стартовом туре нового сезона. Причиной стала дисквалификация, которую футболист получил ещё во время выступлений за одесскую команду.

В своей карьере украинец также выступал за «Шахтер», «Зарю», венгерский «Ференцварош» и имеет опыт выступлений за национальную сборную Украины.