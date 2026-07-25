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25 июля 2026, 05:10 |
34
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 июля 2026, 05:10 |
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля
ФК Юргорден
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В субботу, 25 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

12:00 Агробизнес – Полтава

Ggbet 2.14 – 2.90 – 3.33

14:00 Локомотив Киев – Чернигов

Ggbet 2.20 – 3.05 – 3.25

16:00 Дегерфорс – Юргорден

Ggbet 3.80 – 3.90 – 1.79

18:30 Кальмар – Мельбю

Ggbet 2.25 – 3.40 – 3.00

ТЕННИС

14:30 Дарья Снигур – Тереза Валентова

Ggbet 1.73 – 2.10

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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