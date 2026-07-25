СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 25 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
12:00 Агробизнес – Полтава
14:00 Локомотив Киев – Чернигов
16:00 Дегерфорс – Юргорден
18:30 Кальмар – Мельбю
ТЕННИС
14:30 Дарья Снигур – Тереза Валентова
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