Дарья Снигур – Тереза Валентова. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Праге

26 июля в полуфинале турнира в Праге сыграют Дарья Снигур (WTA 54) и Тереза Валентова (WTA 63).

Матч начнется не ранее 14:30 по киевскому времени.

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Дарья Снигур

Украинская теннисистка пробилась во второй свой полуфинал WTA, но не собирается останавливаться на достигнутом. Снигур взяла два титула в текущем сезоне, хотя это был челленджер и турнир ITF. Впечатляет прогресс в рейтинге, почти сто позиций, уже сейчас теннисистка играет в силу неплохого середняка.

Здесь украинка одолела немку Эллу Зайдель – 7:5, 3:6, 6:3, во втором круге была победа над Айлой Аксу из Турции – 6:3, 6:2. В последнем туре удалось обыграть тайкуЛанлануТарарурди – 6:0, 6:3.

Снигур блестяще выглядела в последних матчах, она имеет все шансы пробиться в финал этого турнира.

Тереза Валентова

Молодая чешка в прошлом сезоне совершила большой прорыв, когда выиграла двачелленджера и два турнира ITF, что позволило ворваться в первую сотню мирового рейтинга. В этом году спортсменка потеряла три позиции, что не так существенно. Теннисистка провела 22 матча на харде в текущем сезоне, одержав 14 побед.

На домашнем турнире Валентова начала с победы над австралийкой Присциллой Хон – 6:3, 6:1, потом прошла еще одну австралийку Майю Джойнт – 1:6, 6:0, 6:3. Крайне сложным было дерби в четвертьфинале против землячке МариеБоузковой – 2:6, 6:4, 7:6.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, это было два года назад, в финале турнира ITF, тоже в Чехии, тогда Валентова выиграла 7:6, 6:2.

Прогноз

Как и в упомянутой первой очной встрече, букмекеры дают соперницам примерно равные шансы на успех. Чешку будет поддерживать местная публика, но ей предстоит сильная украинка.

Я жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.