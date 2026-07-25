ФОТО. Доннарумма женился – среди гостей Холанд и Гвардиола
На роскошную церемонию в Италии приехали Холанд, Гвардиола, Мальдини и другие
Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу со своей давней возлюбленной Алессией Элефанте.
Церемония состоялась в церкви Святого Георгия в итальянском Локоротондо. Среди гостей были Пеп Гвардиола, Эрлинг Холанд со своей девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен, Паоло Мальдини, Сандро Тонали и Николо Барелла.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Доннарумма и Алессия познакомились в 2016 году. В 2024-м у пары родился сын Лео. Ранее футболист в шутку объявил об официальном оформлении отношений словами: «Подписан долгосрочный контракт».
После церемонии молодожены продолжили празднование вместе с многочисленными звездами мирового футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент страны публично поддержал команду после поражения от Испании
Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии