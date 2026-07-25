ФОТО. Доннарумма женился – среди гостей Холанд и Гвардиола

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу со своей давней возлюбленной Алессией Элефанте.

Церемония состоялась в церкви Святого Георгия в итальянском Локоротондо. Среди гостей были Пеп Гвардиола, Эрлинг Холанд со своей девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен, Паоло Мальдини, Сандро Тонали и Николо Барелла.

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Доннарумма и Алессия познакомились в 2016 году. В 2024-м у пары родился сын Лео. Ранее футболист в шутку объявил об официальном оформлении отношений словами: «Подписан долгосрочный контракт».

После церемонии молодожены продолжили празднование вместе с многочисленными звездами мирового футбола.