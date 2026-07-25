Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нам завидуют». Президент Аргентины ответил критикам после скандального ЧМ
Другие новости
25 июля 2026, 02:43 |
67
0

«Нам завидуют». Президент Аргентины ответил критикам после скандального ЧМ

Президент страны публично поддержал команду после поражения от Испании

25 июля 2026, 02:43 |
67
0
«Нам завидуют». Президент Аргентины ответил критикам после скандального ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Милей
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил в защиту национальной сборной после волны критики по итогам чемпионата мира 2026 года.

Политик заявил, что негативное отношение к аргентинцам связано с завистью.

«Проблема Аргентины в том, что мы выделяемся. Нас невозможно не заметить, нам завидуют, и мы хороши почти во всем», — написал Милей в Instagram.

Президент также опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение, на котором демонстрирует форму сборной, сопроводив его словами: «Да здравствует Аргентина!».

Заявление Милея появилось на фоне скандала после финала ЧМ, в котором Аргентина уступила Испании со счетом 0:1. После матча футболисты устроили потасовку, а ФИФА начала расследование произошедшего.

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте назвал поведение аргентинской команды неприемлемым. Несмотря на поражение и последующую критику, Милей продолжил публично поддерживать сборную.

По теме:
ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
Неожиданный поворот: историк заявил, что прадед Месси был бразильцем
фото сборная Аргентины по футболу чемпионат мира по футболу скандал
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер ПАОКа не согласился со счетом матча против Динамо
Футбол | 25 июля 2026, 02:32 0
Тренер ПАОКа не согласился со счетом матча против Динамо
Тренер ПАОКа не согласился со счетом матча против Динамо

Лиши считает, что киевляне заслуживали ничью

О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
Футбол | 24 июля 2026, 12:07 95
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо

Надежда потеряна?

Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Футбол | 24.07.2026, 20:02
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Футбол | 24.07.2026, 09:55
Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Александр Усик поставил на место свою жену
Бокс | 24.07.2026, 07:58
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 2
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 41
Футбол
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем