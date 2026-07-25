«Нам завидуют». Президент Аргентины ответил критикам после скандального ЧМ

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил в защиту национальной сборной после волны критики по итогам чемпионата мира 2026 года.

Политик заявил, что негативное отношение к аргентинцам связано с завистью.

«Проблема Аргентины в том, что мы выделяемся. Нас невозможно не заметить, нам завидуют, и мы хороши почти во всем», — написал Милей в Instagram.

Президент также опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение, на котором демонстрирует форму сборной, сопроводив его словами: «Да здравствует Аргентина!».

Заявление Милея появилось на фоне скандала после финала ЧМ, в котором Аргентина уступила Испании со счетом 0:1. После матча футболисты устроили потасовку, а ФИФА начала расследование произошедшего.

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте назвал поведение аргентинской команды неприемлемым. Несмотря на поражение и последующую критику, Милей продолжил публично поддерживать сборную.