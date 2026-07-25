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25 июля 2026, 02:26 | Обновлено 25 июля 2026, 02:29
279
0

ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ поразила сеть сексуальной фотосессией

Арина Евдокименко опубликовала серию атмосферных кадров в смелом черном образе

25 июля 2026, 02:26 | Обновлено 25 июля 2026, 02:29
279
0
ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ поразила сеть сексуальной фотосессией
Instagram. Арина Евдокименко
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Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко поделилась в Instagram результатами новой эффектной фотосессии.

Перед камерой красавица предстала в полупрозрачном черном топе и короткой юбке, дополнив образ массивными цепочками. Особую атмосферу снимкам придало контрастное красно-оранжевое освещение.

«A R T. Но как же я кайфую от этих фото», – лаконично подписала публикацию Арина.

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Внимание подписчиков привлекли не только красота и сексуальность журналистки, но и ее невероятно рельефный пресс. В комментариях поклонники засыпали Евдокименко комплиментами.

«Нереально крутые фотографии. Роскошная, очень-очень красивая и очаровательная госпожа Арина», «You are a sexy lady», – пишут пользователи.

Новая фотосессия получилась смелой, кинематографичной и очень горячей – Арина в очередной раз продемонстрировала отличную физическую форму и уверенность перед камерой.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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