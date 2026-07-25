ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ поразила сеть сексуальной фотосессией

Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко поделилась в Instagram результатами новой эффектной фотосессии.

Перед камерой красавица предстала в полупрозрачном черном топе и короткой юбке, дополнив образ массивными цепочками. Особую атмосферу снимкам придало контрастное красно-оранжевое освещение.

«A R T. Но как же я кайфую от этих фото», – лаконично подписала публикацию Арина.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Внимание подписчиков привлекли не только красота и сексуальность журналистки, но и ее невероятно рельефный пресс. В комментариях поклонники засыпали Евдокименко комплиментами.

«Нереально крутые фотографии. Роскошная, очень-очень красивая и очаровательная госпожа Арина», «You are a sexy lady», – пишут пользователи.

Новая фотосессия получилась смелой, кинематографичной и очень горячей – Арина в очередной раз продемонстрировала отличную физическую форму и уверенность перед камерой.