ОФИЦИАЛЬНО. Дисквалифицированный за ставки украинец нашел себе клуб

Тарасовская ЮКСА официально объявила о подписании контракта с украинским центральным защитником Дмитрием Махневым.

Детали сотрудничества между клубом Первой лиги и 30-летним футболистом не разглашаются.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку с июля 2025 года игрок не имел клуба.

Дело в том, что чуть больше года назад Дмитрий получил годичную дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) за нарушение правила, согласно которому лицам, участвующим в соревнованиях или в их организации, запрещается принимать участие прямо, опосредованно или иным образом в деятельности, связанной с букмекерскими ставками, тотализатором, азартными играми, лотереями, подобными мероприятиями или операциями, имеющими отношение к спорту).