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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 20:18 |
1406
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дисквалифицированный за ставки украинец нашел себе клуб

Дмитрий Махнев подписал контракт с ЮКСА

24 июля 2026, 20:18 |
1406
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дисквалифицированный за ставки украинец нашел себе клуб
ФК ЮКСА. Дмитрий Махнев
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Тарасовская ЮКСА официально объявила о подписании контракта с украинским центральным защитником Дмитрием Махневым.

Детали сотрудничества между клубом Первой лиги и 30-летним футболистом не разглашаются.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку с июля 2025 года игрок не имел клуба.

Дело в том, что чуть больше года назад Дмитрий получил годичную дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) за нарушение правила, согласно которому лицам, участвующим в соревнованиях или в их организации, запрещается принимать участие прямо, опосредованно или иным образом в деятельности, связанной с букмекерскими ставками, тотализатором, азартными играми, лотереями, подобными мероприятиями или операциями, имеющими отношение к спорту).

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Дмитрий Махнев ЮКСА Тарасовка свободный агент Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК ЮКСА
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