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Чемпионат мира
24 июля 2026, 19:10 | Обновлено 24 июля 2026, 19:11
983
0

Фабрицио Романо назвал нового главного тренера сборной Италии

Андреа Пирло согласился возглавить долгосрочный проект

24 июля 2026, 19:10 | Обновлено 24 июля 2026, 19:11
983
0
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский специалист Андреа Пирло вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Италии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, между сторонами уже достигнута полная устная договоренность, подписание контракта состоится в ближайшее время.

Пирло согласился на долгосрочный проект.

Сборная Италии в третий раз подряд не квалифицировалась на чемпионат мира: в финале отборочного турнира уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти (1:1, 1:4 по пенальти).

Ранее сборной Италии отказал Пеп Гвардиола.

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Андреа Пирло сборная Италии по футболу назначение тренера Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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