Фабрицио Романо назвал нового главного тренера сборной Италии
Андреа Пирло согласился возглавить долгосрочный проект
Итальянский специалист Андреа Пирло вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Италии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, между сторонами уже достигнута полная устная договоренность, подписание контракта состоится в ближайшее время.
Пирло согласился на долгосрочный проект.
Сборная Италии в третий раз подряд не квалифицировалась на чемпионат мира: в финале отборочного турнира уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти (1:1, 1:4 по пенальти).
Ранее сборной Италии отказал Пеп Гвардиола.
🚨🇮🇹 BREAKING: Andrea Pirlo accepts the verbal proposal and he’s set to become new Italy head coach, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
Pirlo said yes to long term project presented by Paolo Maldini and Leonardo.
He’s set to sign in the upcoming days, waiting for formal steps. pic.twitter.com/JEEz6wg5AI
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