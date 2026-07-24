Фабрицио Романо назвал нового главного тренера сборной Италии

Итальянский специалист Андреа Пирло вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Италии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, между сторонами уже достигнута полная устная договоренность, подписание контракта состоится в ближайшее время.

Пирло согласился на долгосрочный проект.

Сборная Италии в третий раз подряд не квалифицировалась на чемпионат мира: в финале отборочного турнира уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти (1:1, 1:4 по пенальти).

Ранее сборной Италии отказал Пеп Гвардиола.