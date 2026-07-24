Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый главный тренер Ман Сити подтвердил травму Родри
Англия
24 июля 2026, 19:40 | Обновлено 24 июля 2026, 19:55
155
0

Новый главный тренер Ман Сити подтвердил травму Родри

Энцо Мареска высказался об испанском полузащитнике

24 июля 2026, 19:40 | Обновлено 24 июля 2026, 19:55
155
0
Новый главный тренер Ман Сити подтвердил травму Родри
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новый главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска подтвердил травму испанского опорного полузащитника Родри:

«Родри перенесет операцию из-за проблем со спиной в понедельник. Ему нужен отпуск, ему нужно отдохнуть, восстановиться, а затем он вернется сюда, к нам. Каждый тренер хочет иметь в составе Родри, потому что он топ-игрок».

В сезоне 2025/26 Родри провёл 33 матча на клубном уровне, забив 2 гола. Также полузащитник выиграл чемпионат мира 2026 года и стал лучшим игроком турнира.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

По теме:
Фредди ВУДМАН: «Я чувствую гордость»
Мареска: «Сменить Гвардиолу – привилегия»
ФОТО. Холанд в пижаме и рогах викинга зажег за диджейским пультом
Энцо Мареска травма операция чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Родри
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
Футбол | 24 июля 2026, 12:07 53
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо

Надежда потеряна?

ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Бокс | 24 июля 2026, 09:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера

Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут боксерский вечер во Львове

Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Футбол | 24.07.2026, 06:58
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23.07.2026, 18:26
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Василий КАРДАШ: «Не стоит пока хоронить Динамо»
Футбол | 24.07.2026, 18:04
Василий КАРДАШ: «Не стоит пока хоронить Динамо»
Василий КАРДАШ: «Не стоит пока хоронить Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 28
Футбол
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
23.07.2026, 09:34 11
Бокс
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 16
Футбол
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 39
Футбол
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
23.07.2026, 06:12 1
Бокс
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем