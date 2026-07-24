Новый главный тренер Ман Сити подтвердил травму Родри

Новый главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска подтвердил травму испанского опорного полузащитника Родри:

«Родри перенесет операцию из-за проблем со спиной в понедельник. Ему нужен отпуск, ему нужно отдохнуть, восстановиться, а затем он вернется сюда, к нам. Каждый тренер хочет иметь в составе Родри, потому что он топ-игрок».

В сезоне 2025/26 Родри провёл 33 матча на клубном уровне, забив 2 гола. Также полузащитник выиграл чемпионат мира 2026 года и стал лучшим игроком турнира.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.