Сергей Чоботенко провел юбилейный матч в карьере

Поединок с «Копенгагеном» (3:3) стал 200-м в карьере 29-летнего защитника житомирян Сергея Чоботенко. 179 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 9 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках. 90 матчей Сергей провел за «Полесье», 84 – за «Мариуполь» и 26 – за «Колос».

Членом гвардейского «Клуба 200» Чоботенко стал через 8 лет 1 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 июля 2018 года в гостевом поединке «Мариуполя» с «Зарей» в УПЛ (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в карьере Сергея Чоботенко

Сезон Клуб Чоботенко ЧУ КУ ЕК Всего 2018/19 Мариуполь 22 - 2 24 2019/20 Мариуполь 27 1 2 30 2020/21 Мариуполь 23 2 - 25 2021/22 Мариуполь 5 - - 5 2022/23 Колос 26 - - 26 2023/24 Полесье 28 3 - 31 2024/25 Полесье 23 3 2 28 2025/26 Полесье 25 - 5 30 2026/27 Полесье - - 1 1 Итого 179 9 12 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.