Сергей Чоботенко провел юбилейный матч в карьере
На высшем уровне защитник «волков» дебютировал 22 июля 2018 года
Поединок с «Копенгагеном» (3:3) стал 200-м в карьере 29-летнего защитника житомирян Сергея Чоботенко. 179 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 9 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках. 90 матчей Сергей провел за «Полесье», 84 – за «Мариуполь» и 26 – за «Колос».
Членом гвардейского «Клуба 200» Чоботенко стал через 8 лет 1 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 июля 2018 года в гостевом поединке «Мариуполя» с «Зарей» в УПЛ (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в карьере Сергея Чоботенко
|
Сезон
|
Клуб Чоботенко
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2018/19
|
Мариуполь
|
22
|
-
|
2
|
24
|
2019/20
|
Мариуполь
|
27
|
1
|
2
|
30
|
2020/21
|
Мариуполь
|
23
|
2
|
-
|
25
|
2021/22
|
Мариуполь
|
5
|
-
|
-
|
5
|
2022/23
|
Колос
|
26
|
-
|
-
|
26
|
2023/24
|
Полесье
|
28
|
3
|
-
|
31
|
2024/25
|
Полесье
|
23
|
3
|
2
|
28
|
2025/26
|
Полесье
|
25
|
-
|
5
|
30
|
2026/27
|
Полесье
|
-
|
-
|
1
|
1
|
Итого
|
|
179
|
9
|
12
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный тренер считает, что динамовцам кровь из носу необходим задел перед ответным матчем
«Волкам» удалось уйти от поражения в невероятном голевом триллере со «львами»