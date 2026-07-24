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Лига конференций
24 июля 2026, 14:18 | Обновлено 24 июля 2026, 14:34
41
0

Сергей Чоботенко провел юбилейный матч в карьере

На высшем уровне защитник «волков» дебютировал 22 июля 2018 года

24 июля 2026, 14:18 | Обновлено 24 июля 2026, 14:34
41
0
Сергей Чоботенко провел юбилейный матч в карьере
ФК Полесье. Сергей Чоботенко
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Поединок с «Копенгагеном» (3:3) стал 200-м в карьере 29-летнего защитника житомирян Сергея Чоботенко. 179 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 9 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках. 90 матчей Сергей провел за «Полесье», 84 – за «Мариуполь» и 26 – за «Колос».

Членом гвардейского «Клуба 200» Чоботенко стал через 8 лет 1 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 июля 2018 года в гостевом поединке «Мариуполя» с «Зарей» в УПЛ (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в карьере Сергея Чоботенко

Сезон

Клуб Чоботенко

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2018/19

Мариуполь

22

-

2

24

2019/20

Мариуполь

27

1

2

30

2020/21

Мариуполь

23

2

-

25

2021/22

Мариуполь

5

-

-

5

2022/23

Колос

26

-

-

26

2023/24

Полесье

28

3

-

31

2024/25

Полесье

23

3

2

28

2025/26

Полесье

25

-

5

30

2026/27

Полесье

-

-

1

1

Итого

179

9

12

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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