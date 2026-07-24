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  4. Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Италия
24 июля 2026, 20:25 |
3234
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Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро

Артем стал целью для «Фиорентины»

24 июля 2026, 20:25 |
3234
2 Comments
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в «Фиорентине» уже этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб из Флоренции определил форварда «Ромы» как одного из главных кандидатов на замену Мойзе Кину.

«Фиорентина» готова искать нового центрфорварда, если Кин покинет команду. Ожидается, что итальянский нападающий может быть продан примерно за 40 миллионов евро.

В таком случае «фиалки» оформят трансфер Довбика, который, по данным СМИ, также может сменить клуб в ходе нынешнего трансферного окна.

Сообщается, что «Рома» готова рассмотреть продажу украинского форварда менее чем за 20 миллионов евро. Такая сумма делает 28-летнего нападающего привлекательным вариантом для «Фиорентины», особенно если клуб получит значительные средства от трансфера Кина.

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Фиорентина Рома Рим трансферы чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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ага ! где тоя уже слышал про интерес  к нему со стороны какого-то клуба 
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Рома готова купити "якщо...".
Але якщо не відбудеться "якщо...",
то не готова.))
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