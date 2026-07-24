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Лига Европы
24 июля 2026, 13:52 | Обновлено 24 июля 2026, 14:14
284
0

Украинцы 10-й раз проиграли грекам в еврокубках

Юбилей, который не радует

24 июля 2026, 13:52 | Обновлено 24 июля 2026, 14:14
284
0
Украинцы 10-й раз проиграли грекам в еврокубках
ФК Динамо
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Поражение «Динамо» от ПАОКа (2:3) стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Греции. 6 раз наши коллективы уступали грекам дома и 4 – в гостях, 6 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. Трижды терпело фиаско «Динамо», по разу – «Днепр-1», «Заря», «Карпаты», «Металлист», запорожский «Металлург», «Олимпик» и «Черноморец». В свою очередь по три победы одержали «Панатинаикос» и ПАОК, 2 – «Олимпиакос», по одной – АЕК и «Арис».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов от команд из Греции

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

30.09.1992

КК

1/16

Черноморец

Олимпиакос

0:3 (д)

2.

16.09.1998

ЛЧ

ГТ

Динамо

Панатинаикос

1:2 (г)

3.

28.09.2006

КУ

Р1

Металлург З

Панатинаикос

0:1 (д)

4.

18.08.2011

ЛЕ

КР4

Карпаты

ПАОК

0:2 (г)

5.

08.03.2012

ЛЕ

1/8

Металлист

Олимпиакос

0:1 (д)

6.

03.08.2017

ЛЕ

КР3

Олимпик

ПАОК

0:2 (г)

7.

05.11.2020

ЛЕ

ГТ

Заря

АЕК

1:4 (д)

8.

25.07.2023

ЛЧ

КР2

Днепр-1

Панатинаикос

1:3 (д)

9.

10.08.2023

ЛК

КР3

Динамо

Арис

0:1 (г)

10.

23.07.2026

ЛЕ

КР2

Динамо

ПАОК

2:3 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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