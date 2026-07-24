Украинцы 10-й раз проиграли грекам в еврокубках

Поражение «Динамо» от ПАОКа (2:3) стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Греции. 6 раз наши коллективы уступали грекам дома и 4 – в гостях, 6 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. Трижды терпело фиаско «Динамо», по разу – «Днепр-1», «Заря», «Карпаты», «Металлист», запорожский «Металлург», «Олимпик» и «Черноморец». В свою очередь по три победы одержали «Панатинаикос» и ПАОК, 2 – «Олимпиакос», по одной – АЕК и «Арис».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов от команд из Греции

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 30.09.1992 КК 1/16 Черноморец Олимпиакос 0:3 (д) 2. 16.09.1998 ЛЧ ГТ Динамо Панатинаикос 1:2 (г) 3. 28.09.2006 КУ Р1 Металлург З Панатинаикос 0:1 (д) 4. 18.08.2011 ЛЕ КР4 Карпаты ПАОК 0:2 (г) 5. 08.03.2012 ЛЕ 1/8 Металлист Олимпиакос 0:1 (д) 6. 03.08.2017 ЛЕ КР3 Олимпик ПАОК 0:2 (г) 7. 05.11.2020 ЛЕ ГТ Заря АЕК 1:4 (д) 8. 25.07.2023 ЛЧ КР2 Днепр-1 Панатинаикос 1:3 (д) 9. 10.08.2023 ЛК КР3 Динамо Арис 0:1 (г) 10. 23.07.2026 ЛЕ КР2 Динамо ПАОК 2:3 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.