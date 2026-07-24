Украинцы 10-й раз проиграли грекам в еврокубках
Юбилей, который не радует
Поражение «Динамо» от ПАОКа (2:3) стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Греции. 6 раз наши коллективы уступали грекам дома и 4 – в гостях, 6 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. Трижды терпело фиаско «Динамо», по разу – «Днепр-1», «Заря», «Карпаты», «Металлист», запорожский «Металлург», «Олимпик» и «Черноморец». В свою очередь по три победы одержали «Панатинаикос» и ПАОК, 2 – «Олимпиакос», по одной – АЕК и «Арис».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 поражений украинских клубов от команд из Греции
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
30.09.1992
|
КК
|
1/16
|
Черноморец
|
Олимпиакос
|
0:3 (д)
|
2.
|
16.09.1998
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Панатинаикос
|
1:2 (г)
|
3.
|
28.09.2006
|
КУ
|
Р1
|
Металлург З
|
Панатинаикос
|
0:1 (д)
|
4.
|
18.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
Карпаты
|
ПАОК
|
0:2 (г)
|
5.
|
08.03.2012
|
ЛЕ
|
1/8
|
Металлист
|
Олимпиакос
|
0:1 (д)
|
6.
|
03.08.2017
|
ЛЕ
|
КР3
|
Олимпик
|
ПАОК
|
0:2 (г)
|
7.
|
05.11.2020
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
АЕК
|
1:4 (д)
|
8.
|
25.07.2023
|
ЛЧ
|
КР2
|
Днепр-1
|
Панатинаикос
|
1:3 (д)
|
9.
|
10.08.2023
|
ЛК
|
КР3
|
Динамо
|
Арис
|
0:1 (г)
|
10.
|
23.07.2026
|
ЛЕ
|
КР2
|
Динамо
|
ПАОК
|
2:3 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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