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Лига Европы
24 июля 2026, 13:19 | Обновлено 24 июля 2026, 13:27
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Динамо открыло голевой счет в еврокубковом сезоне-2026/27 на 213-й минуте

Более продолжительную стартовую серию без забитых мячей киевляне имели только в сезоне-2021/22

24 июля 2026, 13:19 | Обновлено 24 июля 2026, 13:27
30
0
Динамо открыло голевой счет в еврокубковом сезоне-2026/27 на 213-й минуте
ФК Динамо. Владимир Бражко
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24-летний полузащитник Владимир Бражко стал автором первого гола «Динамо» в еврокубковом сезоне-2026/27. С учетом двух нулевых ничьих в матчах с «Университатей» первое взятие ворот соперников бело-синие совершили лишь 213-й минуте. Более продолжительную стартовую серию без забитых мячей киевляне имели только в сезоне 2021/22 - 429 минут.

К слову, премьерный гол Бражко стал и одним из самых поздних для украинских команд. Собственно за годы независимости еще позже наши клубы открывали голевой счет на международной арене только в сезоне-2015/16 - на 250-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы Динамо в еврокубковых сезонах

Сезон

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Мин.*

Счет

2021/22

ЛЧ

ГТ

Денис ГАРМАШ

Бавария

430'

1:2 (д)

2026/27

ЛЕ

КР2

Владимир БРАЖКО

ПАОК

213'

2:3 (д)

2011/12

ЛЧ

КР3

Олег ГУСЕВ

Рубин

182'

1:2 (г)

2022/23

ЛЧ

КР2

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Фенербахче

147'

2:1 (г)

2023/24

ЛК

КР3

Назар ВОЛОШИН

Арис

135'

2:1 (д)

1994/95

ЛЧ

ПР

Сергей СКАЧЕНКО

Силькеборг

112'

3:1 (д)

1996/97

ЛЧ

ПР

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Рапид В

96'

2:4 (д)

2019/20

ЛЧ

КР3

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Брюгге

96'

3:3 (д)

1972/73

КЧ

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

Сваровски-Ваккер

89'

1:0 (г)

1982/83

КЧ

1/16

Хайнц ХЕРМАНН**

Грассхоппер

83'

1:0 (г)

1985/86

КК

1/16

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Утрехт

83'

1:2 (г)

Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубковых сезонах (с 1992/93)

Сезон

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.*

Счет

2015/16

ЛЕ

КР3

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Заря

Шарлеруа

250'

2:0 (г)

2026/27

ЛЕ

КР2

Владимир БРАЖКО

Динамо

ПАОК

213'

2:3 (д)

2003/04

ЛЧ

КР2

Звонимир ВУКИЧ

Шахтер

Шериф

150'

2:0 (д)

2022/23

ЛК

КР2

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

АИК

94'

3:2 (д)

2023/24

ЛЧ

КР2

Владимир ТАНЧИК

Днепр-1

Панатинаикос

90'

1:3 (д)

1993/94

КК

ПР

Александр ЕВТУШОК

Карпаты

Шелбурн

84'

1:0 (д)

* от начала первого матча; ** автогол.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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