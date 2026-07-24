Динамо открыло голевой счет в еврокубковом сезоне-2026/27 на 213-й минуте
Более продолжительную стартовую серию без забитых мячей киевляне имели только в сезоне-2021/22
24-летний полузащитник Владимир Бражко стал автором первого гола «Динамо» в еврокубковом сезоне-2026/27. С учетом двух нулевых ничьих в матчах с «Университатей» первое взятие ворот соперников бело-синие совершили лишь 213-й минуте. Более продолжительную стартовую серию без забитых мячей киевляне имели только в сезоне 2021/22 - 429 минут.
К слову, премьерный гол Бражко стал и одним из самых поздних для украинских команд. Собственно за годы независимости еще позже наши клубы открывали голевой счет на международной арене только в сезоне-2015/16 - на 250-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные голы Динамо в еврокубковых сезонах
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Мин.*
|
Счет
|
2021/22
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Бавария
|
430'
|
1:2 (д)
|
2026/27
|
ЛЕ
|
КР2
|
Владимир БРАЖКО
|
ПАОК
|
213'
|
2:3 (д)
|
2011/12
|
ЛЧ
|
КР3
|
Олег ГУСЕВ
|
Рубин
|
182'
|
1:2 (г)
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР2
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Фенербахче
|
147'
|
2:1 (г)
|
2023/24
|
ЛК
|
КР3
|
Назар ВОЛОШИН
|
Арис
|
135'
|
2:1 (д)
|
1994/95
|
ЛЧ
|
ПР
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
Силькеборг
|
112'
|
3:1 (д)
|
1996/97
|
ЛЧ
|
ПР
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Рапид В
|
96'
|
2:4 (д)
|
2019/20
|
ЛЧ
|
КР3
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Брюгге
|
96'
|
3:3 (д)
|
1972/73
|
КЧ
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Сваровски-Ваккер
|
89'
|
1:0 (г)
|
1982/83
|
КЧ
|
1/16
|
Хайнц ХЕРМАНН**
|
Грассхоппер
|
83'
|
1:0 (г)
|
1985/86
|
КК
|
1/16
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Утрехт
|
83'
|
1:2 (г)
Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубковых сезонах (с 1992/93)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Мин.*
|
Счет
|
2015/16
|
ЛЕ
|
КР3
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Заря
|
Шарлеруа
|
250'
|
2:0 (г)
|
2026/27
|
ЛЕ
|
КР2
|
Владимир БРАЖКО
|
Динамо
|
ПАОК
|
213'
|
2:3 (д)
|
2003/04
|
ЛЧ
|
КР2
|
Звонимир ВУКИЧ
|
Шахтер
|
Шериф
|
150'
|
2:0 (д)
|
2022/23
|
ЛК
|
КР2
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
АИК
|
94'
|
3:2 (д)
|
2023/24
|
ЛЧ
|
КР2
|
Владимир ТАНЧИК
|
Днепр-1
|
Панатинаикос
|
90'
|
1:3 (д)
|
1993/94
|
КК
|
ПР
|
Александр ЕВТУШОК
|
Карпаты
|
Шелбурн
|
84'
|
1:0 (д)
* от начала первого матча; ** автогол.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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