Динамо открыло голевой счет в еврокубковом сезоне-2026/27 на 213-й минуте

24-летний полузащитник Владимир Бражко стал автором первого гола «Динамо» в еврокубковом сезоне-2026/27. С учетом двух нулевых ничьих в матчах с «Университатей» первое взятие ворот соперников бело-синие совершили лишь 213-й минуте. Более продолжительную стартовую серию без забитых мячей киевляне имели только в сезоне 2021/22 - 429 минут.

К слову, премьерный гол Бражко стал и одним из самых поздних для украинских команд. Собственно за годы независимости еще позже наши клубы открывали голевой счет на международной арене только в сезоне-2015/16 - на 250-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы Динамо в еврокубковых сезонах

Сезон Ранг Стадия Игрок Соперник Мин.* Счет 2021/22 ЛЧ ГТ Денис ГАРМАШ Бавария 430' 1:2 (д) 2026/27 ЛЕ КР2 Владимир БРАЖКО ПАОК 213' 2:3 (д) 2011/12 ЛЧ КР3 Олег ГУСЕВ Рубин 182' 1:2 (г) 2022/23 ЛЧ КР2 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Фенербахче 147' 2:1 (г) 2023/24 ЛК КР3 Назар ВОЛОШИН Арис 135' 2:1 (д) 1994/95 ЛЧ ПР Сергей СКАЧЕНКО Силькеборг 112' 3:1 (д) 1996/97 ЛЧ ПР Юрий КАЛИТВИНЦЕВ Рапид В 96' 2:4 (д) 2019/20 ЛЧ КР3 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Брюгге 96' 3:3 (д) 1972/73 КЧ 1/16 Анатолий ПУЗАЧ Сваровски-Ваккер 89' 1:0 (г) 1982/83 КЧ 1/16 Хайнц ХЕРМАНН** Грассхоппер 83' 1:0 (г) 1985/86 КК 1/16 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Утрехт 83' 1:2 (г)

Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубковых сезонах (с 1992/93)

Сезон Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Мин.* Счет 2015/16 ЛЕ КР3 Руслан МАЛИНОВСКИЙ Заря Шарлеруа 250' 2:0 (г) 2026/27 ЛЕ КР2 Владимир БРАЖКО Динамо ПАОК 213' 2:3 (д) 2003/04 ЛЧ КР2 Звонимир ВУКИЧ Шахтер Шериф 150' 2:0 (д) 2022/23 ЛК КР2 Руслан СТЕПАНЮК Ворскла АИК 94' 3:2 (д) 2023/24 ЛЧ КР2 Владимир ТАНЧИК Днепр-1 Панатинаикос 90' 1:3 (д) 1993/94 КК ПР Александр ЕВТУШОК Карпаты Шелбурн 84' 1:0 (д)

* от начала первого матча; ** автогол.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.