Унаи Эмери объяснил, зачем Астон Вилла подписала Гарначо

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал переход аргентинского вингера Алехандро Гарначо из лондонского «Челси»:

«Алехандро Гарначо — очень талантливый и молодой футболист. Он продемонстрировал нам своё желание помочь нашему проекту. Мы очень рады».

В сезоне 2025/26 Алехандро Гарначо провёл 43 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.