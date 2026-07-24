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  4. Унаи Эмери объяснил, зачем Астон Вилла подписала Гарначо
Англия
24 июля 2026, 19:37 |
83
0

Унаи Эмери объяснил, зачем Астон Вилла подписала Гарначо

Тренер удовлетворен арендой аргентинца

24 июля 2026, 19:37 |
83
0
Унаи Эмери объяснил, зачем Астон Вилла подписала Гарначо
ФК Астон Вилла. Алехандро Гарначо
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Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал переход аргентинского вингера Алехандро Гарначо из лондонского «Челси»:

«Алехандро Гарначо — очень талантливый и молодой футболист. Он продемонстрировал нам своё желание помочь нашему проекту. Мы очень рады».

В сезоне 2025/26 Алехандро Гарначо провёл 43 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Унаи Эмери Астон Вилла трансферы аренда игрока Челси трансферы АПЛ Алехандро Гарначо
Дмитрий Вус Источник: ФК Астон Вилла
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