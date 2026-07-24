Тайсон сыграл 35-й матч против Динамо в карьере
Вспомним подробную статистику противостояний бразильца против киевлян во всех турнирах
38-летний бразильский левый вингер греческого ПАОКа Тайсон сыграл 35-й матч против киевского Динамо во всех турнирах.
В еврокубках это произошло впервые, а именно в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором клуб из Салоник победил со счетом 3:2.
По этому поводу вспомним все 35 матчей бразильца против киевлян в разрезе турниров и клубов, в составе которых он играл.
Матчи Тайсона против Динамо (35)
в разрезе турниров:
- 23 – УПЛ
- 6 – Суперкубок Украины
- 5 – Кубок Украины
- 1 – Лига Европы
в разрезе клубов, за которые играл:
- 31 – Шахтер
- 3 – Металлист
- 1 – ПАОК
в разрезе результатов матчей:
- 20 побед
- 4 ничьи
- 11 поражений
Голы Тайсона в ворота Динамо (1)
- 2012/13: УПЛ, в составе Металлиста
В общем, Динамо – это клуб, против которого Тайсон играл чаще всего в карьере.
Соперники, против которых Тайсон сыграл самое большое количество матчей в своей карьере
- 35 – Динамо
- 25 – Заря
- 20 – Мариуполь
- 19 – Панатинаикос
- 17 – Ворскла
- 17 – Карпаты
- 16 – Черноморец
- 16 – Гремио
- 16 – Олимпиакос
- 16 – Александрия
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