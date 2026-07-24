Тайсон сыграл 35-й матч против Динамо в карьере

38-летний бразильский левый вингер греческого ПАОКа Тайсон сыграл 35-й матч против киевского Динамо во всех турнирах.

В еврокубках это произошло впервые, а именно в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором клуб из Салоник победил со счетом 3:2.

По этому поводу вспомним все 35 матчей бразильца против киевлян в разрезе турниров и клубов, в составе которых он играл.

Матчи Тайсона против Динамо (35)

в разрезе турниров:

23 – УПЛ

6 – Суперкубок Украины

5 – Кубок Украины

1 – Лига Европы

в разрезе клубов, за которые играл:

31 – Шахтер

3 – Металлист

1 – ПАОК

в разрезе результатов матчей:

20 побед

4 ничьи

11 поражений

Голы Тайсона в ворота Динамо (1)

2012/13: УПЛ, в составе Металлиста

В общем, Динамо – это клуб, против которого Тайсон играл чаще всего в карьере.

Соперники, против которых Тайсон сыграл самое большое количество матчей в своей карьере