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  4. Тайсон сыграл 35-й матч против Динамо в карьере
Лига Европы
24 июля 2026, 10:26 |
124
0

Тайсон сыграл 35-й матч против Динамо в карьере

Вспомним подробную статистику противостояний бразильца против киевлян во всех турнирах

24 июля 2026, 10:26 |
124
0
Тайсон сыграл 35-й матч против Динамо в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон
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38-летний бразильский левый вингер греческого ПАОКа Тайсон сыграл 35-й матч против киевского Динамо во всех турнирах.

В еврокубках это произошло впервые, а именно в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором клуб из Салоник победил со счетом 3:2.

По этому поводу вспомним все 35 матчей бразильца против киевлян в разрезе турниров и клубов, в составе которых он играл.

Матчи Тайсона против Динамо (35)

в разрезе турниров:

  • 23 – УПЛ
  • 6 – Суперкубок Украины
  • 5 – Кубок Украины
  • 1 – Лига Европы

в разрезе клубов, за которые играл:

  • 31 – Шахтер
  • 3 – Металлист
  • 1 – ПАОК

в разрезе результатов матчей:

  • 20 побед
  • 4 ничьи
  • 11 поражений

Голы Тайсона в ворота Динамо (1)

  • 2012/13: УПЛ, в составе Металлиста

В общем, Динамо – это клуб, против которого Тайсон играл чаще всего в карьере.

Соперники, против которых Тайсон сыграл самое большое количество матчей в своей карьере

  • 35 – Динамо
  • 25 – Заря
  • 20 – Мариуполь
  • 19 – Панатинаикос
  • 17 – Ворскла
  • 17 – Карпаты
  • 16 – Черноморец
  • 16 – Гремио
  • 16 – Олимпиакос
  • 16 – Александрия
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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