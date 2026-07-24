Топ-тренеры отказываются от сборной Италии. Второй случай за день

Технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини подтвердил, что работу тренера сборной предложили Карло Анчелотти.

У наставника сборной Бразилии контракт до ЧМ-2030, но опытному специалисту дали возможность вернуться на родину.

«У на есть список тренеров. Провели переговоры с Анчелотти, ведь нужно говорить с лучшими наставниками мира и пытаться пригласить именно их в самую важную команду страны», – сказал Мальдини.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Анчелотти не захотел покидать сборную Бразилии, с которой намерен выступить на ЧМ-2030.

В пятницу стало известно, что Италию отказался возглавить Жузеп Гвардиола.