Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-тренеры отказываются от сборной Италии. Второй случай за день
Чемпионат мира
24 июля 2026, 13:35 | Обновлено 24 июля 2026, 13:42
325
0

Топ-тренеры отказываются от сборной Италии. Второй случай за день

Анчелотти не хочет покидать сборную Бразилии

24 июля 2026, 13:35 | Обновлено 24 июля 2026, 13:42
325
0
Топ-тренеры отказываются от сборной Италии. Второй случай за день
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини подтвердил, что работу тренера сборной предложили Карло Анчелотти.

У наставника сборной Бразилии контракт до ЧМ-2030, но опытному специалисту дали возможность вернуться на родину.

«У на есть список тренеров. Провели переговоры с Анчелотти, ведь нужно говорить с лучшими наставниками мира и пытаться пригласить именно их в самую важную команду страны», – сказал Мальдини.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Анчелотти не захотел покидать сборную Бразилии, с которой намерен выступить на ЧМ-2030.

В пятницу стало известно, что Италию отказался возглавить Жузеп Гвардиола.

По теме:
Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина
«Скуадра» не тянет Пепа. Гвардиола выдвинул сборной Италии жесткое условие
Гвардиола нашел для Барселоны невероятный трансфер
Карло Анчелотти сборная Италии по футболу Паоло Мальдини Пеп Гвардиола
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Футбол | 24 июля 2026, 08:41 37
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы

Киевляне проиграли матч со счётом 2:3

Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Футбол | 23 июля 2026, 15:09 4
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы

Артем «ставит» на результативный футбол

Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Футбол | 23.07.2026, 23:00
Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Таблица коэффициентов. ЛНЗ и Полесье взяли очки, Украину обогнала Австрия
Футбол | 24.07.2026, 10:00
Таблица коэффициентов. ЛНЗ и Полесье взяли очки, Украину обогнала Австрия
Таблица коэффициентов. ЛНЗ и Полесье взяли очки, Украину обогнала Австрия
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
Футбол | 24.07.2026, 11:41
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 3
Футбол
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 1
Футбол
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
23.07.2026, 06:12 1
Бокс
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем