Топ-тренеры отказываются от сборной Италии. Второй случай за день
Анчелотти не хочет покидать сборную Бразилии
Технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини подтвердил, что работу тренера сборной предложили Карло Анчелотти.
У наставника сборной Бразилии контракт до ЧМ-2030, но опытному специалисту дали возможность вернуться на родину.
«У на есть список тренеров. Провели переговоры с Анчелотти, ведь нужно говорить с лучшими наставниками мира и пытаться пригласить именно их в самую важную команду страны», – сказал Мальдини.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Анчелотти не захотел покидать сборную Бразилии, с которой намерен выступить на ЧМ-2030.
В пятницу стало известно, что Италию отказался возглавить Жузеп Гвардиола.
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