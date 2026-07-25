Шахтер нашел замену капитану сборной Украины

Донецкий «Шахтер» оформит трансфер левоногого защитника из Европы.

Как сообщил украинский журналист Игорь Бурбас, 21-летний уругвайский защитник «Дженоа» Алан Маттурро в ближайшее время может приехать в расположение донецкого клуба, где пройдет медицинское обследование. Украинский клуб арендует футболиста с правом выкупа. Отмечается, что в перспективе уругваец должен заменить капитана сборной Украины Николая Матвиенко.

Футбольная карьера защитника началась в уругвайском «Дефенсоре». Впоследствии он на правах аренды выступал за испанский «Леванте», а после перехода в итальянский клуб принял участие в 24 официальных матчах.

На международном уровне Маттурро провел 11 матчей в составе молодежной сборной Уругвая (U-21), в которых отличился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 4 миллиона евро, а действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.