Шахтер нашел замену капитану сборной Украины
Алан Маттурро в ближайшее время должен перейти в украинский клуб
Донецкий «Шахтер» оформит трансфер левоногого защитника из Европы.
Как сообщил украинский журналист Игорь Бурбас, 21-летний уругвайский защитник «Дженоа» Алан Маттурро в ближайшее время может приехать в расположение донецкого клуба, где пройдет медицинское обследование. Украинский клуб арендует футболиста с правом выкупа. Отмечается, что в перспективе уругваец должен заменить капитана сборной Украины Николая Матвиенко.
Футбольная карьера защитника началась в уругвайском «Дефенсоре». Впоследствии он на правах аренды выступал за испанский «Леванте», а после перехода в итальянский клуб принял участие в 24 официальных матчах.
На международном уровне Маттурро провел 11 матчей в составе молодежной сборной Уругвая (U-21), в которых отличился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 4 миллиона евро, а действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
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