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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 03:32 |
496
0

Шахтер нашел замену капитану сборной Украины

Алан Маттурро в ближайшее время должен перейти в украинский клуб

25 июля 2026, 03:32 |
496
0
Шахтер нашел замену капитану сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Маттурро
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Донецкий «Шахтер» оформит трансфер левоногого защитника из Европы.

Как сообщил украинский журналист Игорь Бурбас, 21-летний уругвайский защитник «Дженоа» Алан Маттурро в ближайшее время может приехать в расположение донецкого клуба, где пройдет медицинское обследование. Украинский клуб арендует футболиста с правом выкупа. Отмечается, что в перспективе уругваец должен заменить капитана сборной Украины Николая Матвиенко.

Футбольная карьера защитника началась в уругвайском «Дефенсоре». Впоследствии он на правах аренды выступал за испанский «Леванте», а после перехода в итальянский клуб принял участие в 24 официальных матчах.

На международном уровне Маттурро провел 11 матчей в составе молодежной сборной Уругвая (U-21), в которых отличился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 4 миллиона евро, а действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Дженоа трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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