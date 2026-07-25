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Лига Европы
25 июля 2026, 02:32 |
219
0

Тренер ПАОКа не согласился со счетом матча против Динамо

Лиши считает, что киевляне заслуживали ничью

25 июля 2026, 02:32 |
219
0
Тренер ПАОКа не согласился со счетом матча против Динамо
ФК Динамо. Алессио Лиши
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Главный тренер ПАОКа Алессио Лиши поделился впечатлениями от победы над киевским «Динамо» (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Эту игру непросто анализировать, ведь мы очень быстро пропустили гол, и это повлияло на наш первоначальный план. Но я не хочу жаловаться, потому что команда сразу отреагировала и сравняла счёт.

После этого мы начали действовать лучше, повысили интенсивность и, на мой взгляд, заслуженно ушли на перерыв, ведя в счёте. Второй тайм начали очень хорошо и смогли забить ещё один мяч.

Однако после гола «Динамо» всё стало намного сложнее. Возможно, нам не хватило психологической устойчивости, ведь соперник находился в хорошей физической форме. До этого момента мы комфортно контролировали игру, но после счёта 3:2 ситуация изменилась очень быстро.

«Динамо» — сильная команда, которая хорошо играет в футбол, знает, как действовать в последней трети поля, и умеет использовать свои моменты. Считаю, что они вполне могли рассчитывать на ничью», – сказал Лиши.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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