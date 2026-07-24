ФОТО. Бекхэм с огромным бокалом и Холанд с енотом: лучшие моменты ЧМ-2026
Британские журналисты собрали самые яркие и необычные эпизоды турнира
Издание The Sun назвало самые запоминающиеся моменты чемпионата мира 2026 года.
Одним из главных героев стал Дэвид Бекхэм, которого во время матча Шотландии против Бразилии заметили с огромным бокалом красного вина. Кадры быстро стали вирусными в социальных сетях.
Эрлинг Холанд покорил болельщиков ковбойским и викингским образами, а после турнира даже забрал с собой в самолет чучело енота.
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Главный тренер Англии Томас Тухель неожиданно стал «секс-символом» среди пользовательниц британского форума Mumsnet. А Уэйн Руни запомнился прямолинейными комментариями в студии, назвав шоу в перерыве финала «отстойным».
Среди других ярких эпизодов – выступления Шакиры, песня Wonderwall в исполнении английских фанатов и необычные празднования норвежской сборной.
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