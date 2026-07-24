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24 июля 2026, 02:30 | Обновлено 24 июля 2026, 02:41
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0

ФОТО. «Моуринью дал мне жизнь». Шокирующее признание экс-игрока Реала

Хорхе Касадо признался, что португальский тренер помог ему добиться спортивного успеха

24 июля 2026, 02:30 | Обновлено 24 июля 2026, 02:41
99
0
ФОТО. «Моуринью дал мне жизнь». Шокирующее признание экс-игрока Реала
AS. Хорхе Касадо
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Бывший защитник «Реала» Хорхе Касадо рассказал, какую роль Жозе Моуриньо сыграл в его карьере.

Португальский тренер привлек воспитанника академии к первой команде и позволил ему дебютировать за мадридский клуб в Кубке Испании.

«Моуринью дал мне жизнь – как в спортивном, так и в финансовом плане. Я смог купить дом и автомобили. В этом виноваты Моуриньо и «Реал»», – заявил Касадо.

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Испанец также назвал работу с Моуринью требовательной, но великолепной. По его словам, тренер отлично относился к молодым футболистам и регулярно предоставлял им возможности проявить себя.

Недавно 36-летний Касадо завершил профессиональную карьеру. Его последним клубом стал «Гвадалахара».

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: AS
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