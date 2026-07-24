ФОТО. «Моуринью дал мне жизнь». Шокирующее признание экс-игрока Реала

Бывший защитник «Реала» Хорхе Касадо рассказал, какую роль Жозе Моуриньо сыграл в его карьере.

Португальский тренер привлек воспитанника академии к первой команде и позволил ему дебютировать за мадридский клуб в Кубке Испании.

«Моуринью дал мне жизнь – как в спортивном, так и в финансовом плане. Я смог купить дом и автомобили. В этом виноваты Моуриньо и «Реал»», – заявил Касадо.

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Испанец также назвал работу с Моуринью требовательной, но великолепной. По его словам, тренер отлично относился к молодым футболистам и регулярно предоставлял им возможности проявить себя.

Недавно 36-летний Касадо завершил профессиональную карьеру. Его последним клубом стал «Гвадалахара».