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24 июля 2026, 02:13 | Обновлено 24 июля 2026, 02:14
209
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Англии восхитила фанатов фигурой на отдыхе

Элли Уоткинс показала семейное путешествие после чемпионата мира

24 июля 2026, 02:13 | Обновлено 24 июля 2026, 02:14
209
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Англии восхитила фанатов фигурой на отдыхе
Instagram. Элли Уоткинс
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Жена нападающего «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинса поделилась новой серией фотографий в социальных сетях.

Элли показала яркие образы и кадры с тропического отдыха вместе с мужем и их двумя детьми – Амарой и Марли. Публикацию девушка подписала словами: «Отдых и восстановление с моей командой».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники засыпали Элли комплиментами, а некоторые назвали футболиста «счастливчиком».

Олли и Элли состоят в отношениях с 2018 года. В мае 2025-го пара сыграла свадьбу. На страницу девушки в Instagram подписаны около 95 тысяч пользователей.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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