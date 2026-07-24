ФОТО. Жена футболиста сборной Англии восхитила фанатов фигурой на отдыхе
Элли Уоткинс показала семейное путешествие после чемпионата мира
Жена нападающего «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинса поделилась новой серией фотографий в социальных сетях.
Элли показала яркие образы и кадры с тропического отдыха вместе с мужем и их двумя детьми – Амарой и Марли. Публикацию девушка подписала словами: «Отдых и восстановление с моей командой».
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Поклонники засыпали Элли комплиментами, а некоторые назвали футболиста «счастливчиком».
Олли и Элли состоят в отношениях с 2018 года. В мае 2025-го пара сыграла свадьбу. На страницу девушки в Instagram подписаны около 95 тысяч пользователей.
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