Украинский клуб «Полесье» впервые в матче вышел вперед против «Копенгагена» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

«Волки» повели в счёте после результативной ошибки соперника.

На 36-й минуте защитник «Копенгагена» отдал неточный пас и подставил всю команду.

«Полесье» не упустило возможность и забило во второй раз: Александр Андриевский отдал на Олега Федора, который не промахнулся – 2:1.

ВИДЕО. Полесье вышло вперед: результативная ошибка Копенгагена