Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Полесье вышло вперед. Результативная ошибка Копенгагена
Лига конференций
23 июля 2026, 21:44 | Обновлено 23 июля 2026, 21:49
779
0

ВИДЕО. Полесье вышло вперед. Результативная ошибка Копенгагена

Олег Федор наказал соперника

23 июля 2026, 21:44 | Обновлено 23 июля 2026, 21:49
779
0
ВИДЕО. Полесье вышло вперед. Результативная ошибка Копенгагена
Скриншот
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский клуб «Полесье» впервые в матче вышел вперед против «Копенгагена» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

«Волки» повели в счёте после результативной ошибки соперника.

На 36-й минуте защитник «Копенгагена» отдал неточный пас и подставил всю команду.

«Полесье» не упустило возможность и забило во второй раз: Александр Андриевский отдал на Олега Федора, который не промахнулся – 2:1.

ВИДЕО. Полесье вышло вперед: результативная ошибка Копенгагена

По теме:
Полесье – Копенгаген. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Хаос в обороне. Полесье во второй раз пропустило, счет равный
Супергол Сикана не принес победу Андерлехту. Это возможные соперники Динамо
Копенгаген Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Полесье - Копенгаген Олег Федор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Футбол | 23 июля 2026, 06:32 3
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор

На украинца претендуют четыре клуба, сообщил Конур

Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Бокс | 23 июля 2026, 09:34 9
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя

Суарес – о возможном поединке с украинцем

Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Бокс | 23.07.2026, 06:02
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Украинский клуб прекратил сотрудничество с брендом Nike
Футбол | 23.07.2026, 22:14
Украинский клуб прекратил сотрудничество с брендом Nike
Украинский клуб прекратил сотрудничество с брендом Nike
Полесье – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23.07.2026, 19:00
Полесье – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Полесье – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
22.07.2026, 03:32 8
Футбол
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 15
Футбол
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
22.07.2026, 05:02 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем