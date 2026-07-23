Лига конференций23 июля 2026, 21:44 | Обновлено 23 июля 2026, 21:49
779
0
ВИДЕО. Полесье вышло вперед. Результативная ошибка Копенгагена
Олег Федор наказал соперника
23 июля 2026, 21:44 | Обновлено 23 июля 2026, 21:49
779
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Украинский клуб «Полесье» впервые в матче вышел вперед против «Копенгагена» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.
«Волки» повели в счёте после результативной ошибки соперника.
На 36-й минуте защитник «Копенгагена» отдал неточный пас и подставил всю команду.
«Полесье» не упустило возможность и забило во второй раз: Александр Андриевский отдал на Олега Федора, который не промахнулся – 2:1.
ВИДЕО. Полесье вышло вперед: результативная ошибка Копенгагена
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июля 2026, 06:32 3
На украинца претендуют четыре клуба, сообщил Конур
Бокс | 23 июля 2026, 09:34 9
Суарес – о возможном поединке с украинцем
Бокс | 23.07.2026, 06:02
Футбол | 23.07.2026, 22:14
Футбол | 23.07.2026, 19:00
Комментарии 0
Популярные новости
22.07.2026, 06:32
22.07.2026, 03:32 8
22.07.2026, 19:27 15
23.07.2026, 05:50 3
22.07.2026, 05:02 2
22.07.2026, 14:21 8
22.07.2026, 08:18 2
22.07.2026, 09:48 6