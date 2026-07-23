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Англия
23 июля 2026, 23:20 | Обновлено 23 июля 2026, 23:21
502
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал контракт с английским вратарем

Фредди Вудман продлил соглашение с красными

23 июля 2026, 23:20 | Обновлено 23 июля 2026, 23:21
502
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал контракт с английским вратарем
ФК Ливерпуль. Фредди Вудман
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«Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с английским вратарём Фредди Вудманом.

Отмечается, что новый договор между 29-летним футболистом и «красными» будет действовать в течение трёх следующих сезонов.

Фредди Вудман в сезоне 2025/26 провёл 4 матча на клубном уровне, пропустив 7 голов. В одном матче голкиперу удалось сохранить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с Домиником Собослаем.

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Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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