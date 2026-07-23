Футболисты и тренерский штаб черкасского ЛНЗ во главе с Виталием Пономаревым прибыли на польский стадион «Orlen Arena», который находится в Плоцке.

Украинский клуб в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграет против бельгийского «Гента» в четверг, 23 июля, в 21:30 по киевскому времени.

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Пресс-служба черкасского клуба опубликовала фото игроков, которые вышли на поле польской арены за полтора часа до важного противостояния и дебюта ЛНЗ в еврокубках.

По итогам прошлого сезона подопечные Пономарева заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и впервые в своей истории стали обладателем серебряных наград элитного дивизиона.

«Гент» стал пятым в Чемпионской группе бельгийского первенства, пробился в плей-офф, где одолел «Генк» (1:1, пен – 5:4) и завоевал путевку в Лигу конференций.

ФОТО. ЛНЗ прибыл на стадион в Польше, где состоится матч Лиги конференций