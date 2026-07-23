Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка попрощалась с игроком, только вернувшимся из аренды
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 18:49 | Обновлено 23 июля 2026, 19:20
256
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка попрощалась с игроком, только вернувшимся из аренды

Иван Мельниченко стал футболистом «Колоса-2»

23 июля 2026, 18:49 | Обновлено 23 июля 2026, 19:20
256
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка попрощалась с игроком, только вернувшимся из аренды
Instagram. Иван Мельниченко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Кудровка» из Украинской Премьер-лиги официально объявила об уходе 22-летнего полузащитника Ивана Мельниченко.

Молодой игрок продолжит карьеру в «Колосе-2», который будет выступать в Первой лиге.

Иван присоединился к «Кудровке» зимой 2025 года, принял участие в трех матчах и помог клубу впервые выйти в УПЛ.

Весь прошлый сезон Мельниченко провел в аренде во второлиговом клубе «Локомотив» Киев, который дошел до 1/4 финала и стал автором сенсации в Кубке Украины. В составе «железнодорожников» Иван отыграл 29 матчей и забил 11 голов.

Дебютировать за «Колос-2» Иван имеет возможность в первом туре против «Прикарпатья».

По теме:
Когда играют Динамо и Шахтер? Известны даты и время матчей 2-го тура УПЛ
Бразильский стоппер Карпат вернулся в строй
Клуб Первой лиги подписал воспитанника Динамо и экс-игрока Ворсклы
Иван Мельниченко трансферы трансферы УПЛ Кудровка Колос-2 Ковалевка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина готовит масштабные судебные иски после поражения в финале ЧМ-2026
Футбол | 23 июля 2026, 11:23 7
Аргентина готовит масштабные судебные иски после поражения в финале ЧМ-2026
Аргентина готовит масштабные судебные иски после поражения в финале ЧМ-2026

Намерены судиться со СМИ и пользователями социальных сетей

Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Бокс | 23 июля 2026, 06:02 1
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»

Эй-Джей высоко оценил уровень Александра Усика

Назван стартовый состав Зари на спарринг с турецким клубом Гезтепе
Футбол | 23.07.2026, 17:53
Назван стартовый состав Зари на спарринг с турецким клубом Гезтепе
Назван стартовый состав Зари на спарринг с турецким клубом Гезтепе
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Футбол | 23.07.2026, 05:50
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23.07.2026, 08:15
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
23.07.2026, 09:34 8
Бокс
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
22.07.2026, 05:02 2
Футбол
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 15
Футбол
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
21.07.2026, 22:14 2
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем