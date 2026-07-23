ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка попрощалась с игроком, только вернувшимся из аренды
Иван Мельниченко стал футболистом «Колоса-2»
«Кудровка» из Украинской Премьер-лиги официально объявила об уходе 22-летнего полузащитника Ивана Мельниченко.
Молодой игрок продолжит карьеру в «Колосе-2», который будет выступать в Первой лиге.
Иван присоединился к «Кудровке» зимой 2025 года, принял участие в трех матчах и помог клубу впервые выйти в УПЛ.
Весь прошлый сезон Мельниченко провел в аренде во второлиговом клубе «Локомотив» Киев, который дошел до 1/4 финала и стал автором сенсации в Кубке Украины. В составе «железнодорожников» Иван отыграл 29 матчей и забил 11 голов.
Дебютировать за «Колос-2» Иван имеет возможность в первом туре против «Прикарпатья».
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