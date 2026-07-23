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Чемпионат мира
23 июля 2026, 16:42 | Обновлено 23 июля 2026, 17:18
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Тайсон ФЬЮРИ: «Надеюсь, это произойдет быстрее, чем я умру»

Боксер оценил выступления сборной Англии на ЧМ-2026

23 июля 2026, 16:42 | Обновлено 23 июля 2026, 17:18
779
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Тайсон ФЬЮРИ: «Надеюсь, это произойдет быстрее, чем я умру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри
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Известный британский боксер Тайсон Фьюри оценил выступление национальной сборной Англии на ЧМ-2026. Тайсон надеется, что англичанам удастся завоевать золото Мундиаля в будущем.

– Я был доволен футболом, который они показали, и они забили много голов. Для нас необычно забивать такое количество голов. Но выйти в полуфинал... Я думал, что они победят Аргентину, честно говоря, но случилось то, что случилось.

По моему мнению, они не выступили в тот день по полной. А затем на следующий день они разнесли Францию ​​– была невероятная игра, в которой они забили шесть голов. Это просто показывает, что когда на кону стоит все, трудно выступать. Но когда матч ничего не значит, то можно выступить отлично. То же касается любого вида спорта. Я думаю, что играть в полуфинале чемпионата мира под давлением сложно, но мы подождем еще четыре года, чтобы попробовать еще раз. Это увлекательно, не правда ли?

Я просто надеюсь, что они снова выиграют чемпионат мира, прежде чем я умру. Я никогда этого не видел. Это было в 1966-м, а я родился в 1988-м. Интересно, увидим ли мы это в своей жизни. Я не уверен. Мы были близки к этому последние несколько раз, не правда ли? Третье и четвёртое места. Это достаточно хорошо. Но было бы хорошо финишировать на вершине пьедестала.

– Можете ли вы сравнить давление в боксе с тем, под которым они находятся? Вы участвовали в самых больших боях под наибольшим давлением, после которых люди говорили: это ужасно, кошмарно и так далее. Можете ли вы понять это давление?

– Не совсем. Я не чувствую давления, когда боксирую. Я просто выхожу, выполняю свою работу и ухожу домой. Это не совсем похоже на чемпионат мира для меня. Можно представить себе, что ты участвуешь в большом событии, но я не наращиваю давление намеренно и не делаю его больше, чем нужно. Потому что я тот, кто должен выйти и выполнить свою работу, – сказал Фьюри.

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Тайсон Фьюри сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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