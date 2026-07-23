Это не понравится Реалу. Олисе значительно подорожал после ЧМ-2026

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости футболистов после ЧМ-2026. В частности, изменилась и стоимость 24-летнего вингера «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе.

Звездный игрок прибавил в стоимости 20 миллионов – его оценка по итогам мундиаля выросла со 150 до 170 миллионов евро. Напомним, что Олисе отметился 7 результативными передачами в 8 матчах на ЧМ-2026 и стал лучшим ассистентом турнира.

Источник сообщает, что подобные оценки укрепляют позиции «Баварии» на потенциальных переговорах с «Реалом». Мадридцы планировали подписать француза летом, но теперь им придется заплатить за это астрономическую сумму.