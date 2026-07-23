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  4. Это не понравится Реалу. Олисе значительно подорожал после ЧМ-2026
Испания
23 июля 2026, 16:07 |
185
0

Это не понравится Реалу. Олисе значительно подорожал после ЧМ-2026

Звездного вингера «Баварии» оценивают в 170 млн евро

23 июля 2026, 16:07 |
185
0
Это не понравится Реалу. Олисе значительно подорожал после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости футболистов после ЧМ-2026. В частности, изменилась и стоимость 24-летнего вингера «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе.

Звездный игрок прибавил в стоимости 20 миллионов – его оценка по итогам мундиаля выросла со 150 до 170 миллионов евро. Напомним, что Олисе отметился 7 результативными передачами в 8 матчах на ЧМ-2026 и стал лучшим ассистентом турнира.

Источник сообщает, что подобные оценки укрепляют позиции «Баварии» на потенциальных переговорах с «Реалом». Мадридцы планировали подписать француза летом, но теперь им придется заплатить за это астрономическую сумму.

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Майкл Олисе Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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