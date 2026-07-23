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  4. ЛНЗ – Гент. Прогноз Игоря Цыганыка на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
23 июля 2026, 14:14 |
145
0

ЛНЗ – Гент. Прогноз Игоря Цыганыка на матч квалификации Лиги конференций

Блогер, аналитик и амбассадор betking об историческом поединке черкасцев

23 июля 2026, 14:14 |
145
0
ЛНЗ – Гент. Прогноз Игоря Цыганыка на матч квалификации Лиги конференций
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В четверг, 23 июля, черкасский ЛНЗ дебютирует в еврокубках матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против бельгийского «Гента». Победитель двухматчевой дуэли в следующем этапе отбора встретится с победителем пары «Гетеборг» – «Левадия».

Поединок пройдет на стадионе имени Казимежа Гурского в польском Плоцке. Матч будет обслуживать шведская бригада арбитров во главе с Гранитом Македончи. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Спортивный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на эту встречу.

ЛНЗ

Ни для кого не секрет, что черкасская команда подходит к этой дуэли в статусе явного аутсайдера. С одной стороны, это дает сигнал подопечным Виталия Пономарева, что шансов у них не много, с другой – снимает лишнее психологическое давление и позволяет действовать более раскованно.

В ходе подготовки к новому сезону ЛНЗ провел семь контрольных матчей. Четыре из них завершились победой, два – поражением, а еще один матч черкасцы сыграли вничью.

Накануне Пономарев подчеркнул, что его команда хорошо подготовилась к противостоянию и изучила как сильные, так и слабые стороны соперника. «Гент» он назвал опытным еврокубковым бойцом, однако отметил, что это не безупречная команда, у которой есть свои недостатки. В четверг черкасцы попытаются ими воспользоваться.

Несмотря на разницу в опыте и классе, бельгийцы, по мнению специалиста, являются командой, которую можно пройти. Важно то, что у игроков украинского клуба, по словам Пономарева, перед этим матчем нет мандража.

Скорее всего, ЛНЗ в Плоцке будет играть традиционно плотным низким блоком и уступит контроль над мячом бельгийцам. Здесь многое будет зависеть от дисциплины и реализации моментов, созданных благодаря контратакам.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Гент

В отличие от ЛНЗ, «индейцы» являются постоянными участниками еврокубков. Бельгийцы прекрасно знают, как нужно проходить сито квалификации, особенно в противостоянии с соперниками, уступающими им в классе.

44-летний руководитель «Гента» Рик Де Мил относительно недавно начал тренировать на высшем уровне, но уже имеет репутацию эффективного антикризисного менеджера. За последние годы он поочерёдно спасал от вылета «Вестерло» и «Шарлеруа», а в «Гент» пришёл в середине прошлого сезона, когда команда плелась на восьмом месте. В итоге ему удалось стабилизировать ситуацию и вывести «индейцев» в еврокубки.

Команда Де Мила придерживается современного, интенсивного футбола с активным использованием высокого позиционного прессинга и реактивных флангов. Не удивлюсь, если с первых секунд они попытаются застать ЛНЗ врасплох и забить быстрый гол. Если же им это не удастся, то бельгийцы будут пытаться удерживать территориальное преимущество и диктовать свой темп на протяжении всего матча.

Вряд ли они захотят откладывать решение вопроса о победителе на домашний ответный матч. Скорее всего, «Гент» захочет уже 23 июля сделать солидный задел на будущее.

В ходе подготовки к этому противостоянию соперник ЛНЗ провел шесть контрольных матчей. Интересно, что из них он проиграл лишь один – против единственного украинского соперника на сборах – «Кривбасса» (2:1).

Прогноз и ставка

На таких этапах опыт и класс, как правило, имеют решающее значение. Фактор «домашнего» поля для ЛНЗ не станет преимуществом, поскольку черкасцы в Плоцке будут лишь номинальными хозяевами. С другой стороны, уже то, что и «Гент» не будет иметь масштабной поддержки трибун, тоже на руку команде Виталия Пономарева.

Если ЛНЗ не пропустит быстрый гол, то сможет сдерживать атаки гостей и дальше в течение первого тайма благодаря свежести и дисциплине. Однако на длинной дистанции выдерживать высокое давление и противостоять индивидуальному мастерству бельгийцев будет крайне сложно. Букмекеры считают «Гент» уверенным фаворитом, и с этим трудно не согласиться. К сожалению, матч завершится, скорее всего, победой бельгийцев с преимуществом в 1-2 мяча. На этот результат принимаются ставки с коэффициентом 1,94.

Игоря Цыганыка
ЛНЗ
23 июля 2026 -
21:30
Гент
Гент победил в 1-2 мяча 1.94 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Игорь Цыганык
Игорь Цыганык Sport.ua
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