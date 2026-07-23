Англия23 июля 2026, 14:41 |
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На Рэшфорда нашёлся солидный покупатель, но МЮ он не нравится
«Тоттенхэм» готов удовлетворить финансовые требования «манкунианцев»
23 июля 2026, 14:41 |
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Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Решфорда.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, «шпоры» в прошлом месяце готовили предложение для «МЮ» в размере 40 миллионов фунтов или около 47 миллионов евро. «Манкунианцы» при этом хотят разгрузить зарплатную ведомость, но не хотят отдавать игрока своему конкуренту по АПЛ.
Прошлый сезон Решфорд провёл в аренде в «Барселоне». В 49 матчах он забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.
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