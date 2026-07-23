На Рэшфорда нашёлся солидный покупатель, но МЮ он не нравится

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Решфорда.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, «шпоры» в прошлом месяце готовили предложение для «МЮ» в размере 40 миллионов фунтов или около 47 миллионов евро. «Манкунианцы» при этом хотят разгрузить зарплатную ведомость, но не хотят отдавать игрока своему конкуренту по АПЛ.

Прошлый сезон Решфорд провёл в аренде в «Барселоне». В 49 матчах он забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.