Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Рэшфорда нашёлся солидный покупатель, но МЮ он не нравится
Англия
23 июля 2026, 14:41 |
1216
0

На Рэшфорда нашёлся солидный покупатель, но МЮ он не нравится

«Тоттенхэм» готов удовлетворить финансовые требования «манкунианцев»

23 июля 2026, 14:41 |
1216
0
На Рэшфорда нашёлся солидный покупатель, но МЮ он не нравится
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Решфорда.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, «шпоры» в прошлом месяце готовили предложение для «МЮ» в размере 40 миллионов фунтов или около 47 миллионов евро. «Манкунианцы» при этом хотят разгрузить зарплатную ведомость, но не хотят отдавать игрока своему конкуренту по АПЛ.

Прошлый сезон Решфорд провёл в аренде в «Барселоне». В 49 матчах он забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.

По теме:
Это не понравится Реалу. Олисе значительно подорожал после ЧМ-2026
Реал принял решение относительно будущего звезды сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции и Челси удивил новым клубом
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Бокс | 23 июля 2026, 09:34 7
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя

Суарес – о возможном поединке с украинцем

Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 23 июля 2026, 12:05 38
Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

«Бело-синим» срочно нужно подтянуть реализацию и функционалку

Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Футбол | 23.07.2026, 15:09
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Футбол | 23.07.2026, 05:32
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 22.07.2026, 19:27
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Фьюри объявил о своем решении по поводу скандального боя Усик – Верховен
Фьюри объявил о своем решении по поводу скандального боя Усик – Верховен
22.07.2026, 05:32
Бокс
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем