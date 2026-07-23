Эксперт: «Лучшие шансы в еврокубках у Динамо»

Известный в прошлом вратарь Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединки на международной арене с участием «Динамо», ЛНЗ и «Полесья».

«Прежде всего склоняюсь к тому, что не станем свидетелями результативных противостояний. Наиболее перспективные шансы – у киевлян в матче с греческим клубом ПАОК. И не только потому, что «летний» новичок динамовцев Томаш Кендзера, ранее выступавший именно за команду из Салоник, поделится исчерпывающей информацией о сопернике с Игорем Костюком.

В составе киевлян достаточно исполнителей с немалым международным опытом, который обязательно пригодится в Люблине. Ставлю на победу «Динамо» – 1:0.

Что касается наших представителей в Лиге конференций, то им, к сожалению, не удастся распечатать ворота своих визави. Соперники также хорошо изучили друг друга и не будут действовать с открытым забралом, чтобы еще сохранить шансы в случае неудачи исправить положение на следующей неделе в ответных матчах.

Думаю, что футболисты ЛНЗ в матче с бельгийским «Гентом» подпишут мировое соглашение – 0:0, а «Полесье» уступит датскому «Копенгагену» – 0:1».

Ранее нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от подписания нового пятилетнего контракта с клубом.