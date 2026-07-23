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  4. Знаком с тренером. Карпаты нацелились на подписание испанского защитника
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 09:22 |
389
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Знаком с тренером. Карпаты нацелились на подписание испанского защитника

Иван Калеро может перебраться в УПЛ

23 июля 2026, 09:22 |
389
1 Comments
Знаком с тренером. Карпаты нацелились на подписание испанского защитника
Laura Aller. Иван Калеро
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Правый защитник испанского клуба «Культураль Леонеса» Иван Калеро может перебраться во львовские «Карпаты».

31-летний игрок не хочет выступать в Примере Федерасьон после того, как клуб по итогам прошлого сезона вылетел из Сегунды. Поэтому, несмотря на действующий контракт еще на два сезона, его будущее в команде пока остается неопределенным.

Калеро, который значительную часть прошлого сезона играл на позиции вингера, имеет предложение от «Карпат». В Украине он может вновь поработать с главным тренером Франом Фернандесом, с которым уже пересекался в «Алькорконе».

Кроме того, переход соответствует желанию самого футболиста продолжить карьеру либо в испанской Сегунде, либо в чемпионате более высокого уровня за рубежом, чем испанская Примера Федерасьон.

Также интерес к Калеро проявляет «Кадис», однако клуб пока не готов платить сумму отступных.

В «Культураль Леонесе» не исключают продажи игрока, поскольку его контракт является одним из самых дорогих в команде. В то же время спортивное руководство рассматривает вариант с пересмотром условий соглашения: снижением зарплаты до уровня Примеры Федерасьон с автоматическим повышением оклада в случае выхода в Сегунду.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Культураль Леонеса Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник
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Клуб, що вилетів з Сегунди, - саме те місце, де можна підписати топ-монстра!  ...якому 31 рік.
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