Знаком с тренером. Карпаты нацелились на подписание испанского защитника
Иван Калеро может перебраться в УПЛ
Правый защитник испанского клуба «Культураль Леонеса» Иван Калеро может перебраться во львовские «Карпаты».
31-летний игрок не хочет выступать в Примере Федерасьон после того, как клуб по итогам прошлого сезона вылетел из Сегунды. Поэтому, несмотря на действующий контракт еще на два сезона, его будущее в команде пока остается неопределенным.
Калеро, который значительную часть прошлого сезона играл на позиции вингера, имеет предложение от «Карпат». В Украине он может вновь поработать с главным тренером Франом Фернандесом, с которым уже пересекался в «Алькорконе».
Кроме того, переход соответствует желанию самого футболиста продолжить карьеру либо в испанской Сегунде, либо в чемпионате более высокого уровня за рубежом, чем испанская Примера Федерасьон.
Также интерес к Калеро проявляет «Кадис», однако клуб пока не готов платить сумму отступных.
В «Культураль Леонесе» не исключают продажи игрока, поскольку его контракт является одним из самых дорогих в команде. В то же время спортивное руководство рассматривает вариант с пересмотром условий соглашения: снижением зарплаты до уровня Примеры Федерасьон с автоматическим повышением оклада в случае выхода в Сегунду.
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