Проблемы со спиной. Лидер сборной Испании перенесет операцию

Капитан сборной Испании Родри перенесет операцию из-за травмы спины, сообщает The Athletic.

Сроки восстановления обладателя Золотого мяча чемпионата мира-2026, на котором он помог своей команде впервые с 2010 года выиграть мундиаль, на данный момент неизвестны.

На мировом первенстве 30-летний хавбек сыграл во всех восьми матчах турнира после двух сезонов, которые были омрачены травмами в составе «Манчестер Сити».

Обладатель «Золотого мяча»-2024 также имеет неопределенное будущее в английском клубе. Его контракт с «Сити» действует еще один год. После чемпионата мира стороны должны провести переговоры, однако на данный момент футболист не демонстрирует готовности продлевать соглашение.

Родри неоднократно связывали с возможным переходом в мадридский «Реал», а сам игрок ранее заявлял, что хотел бы на определенном этапе карьеры вернуться в Испанию.

После разрыва передней крестообразной связки колена в сентябре 2024 года Родри так и не смог вернуться на свой прежний уровень в составе «Манчестер Сити». Из-за той травмы он пропустил почти весь сезон-2024/25, а проблемы с физической готовностью продолжились и в следующей кампании. Из-за повреждений задней поверхности бедра и паха он провел лишь 33 матча во всех турнирах.

Родри был одним из ключевых игроков команды Пепа Гвардиолы, которая в сезоне-2022/23 оформила требл. Именно его гол принес «Манчестер Сити» победу над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Всего в том сезоне он сыграл 56 матчей, а команда также выиграла чемпионат Англии и Кубок Англии.