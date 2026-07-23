Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
МЛС США
Интер Майами
23.07.2026 02:30 – FT 3 : 2
Чикаго Файр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
23 июля 2026, 05:50 | Обновлено 23 июля 2026, 06:07
1455
1

Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS

Цапли со счетом 3:2 одолели Чикаго Файр, за который 62 минут отыграл Роберт

23 июля 2026, 05:50 | Обновлено 23 июля 2026, 06:07
1455
1 Comments
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Роберт Левандовски
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 23 июля Интер Майами одержал победу над Чикаго Файр в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

Встреча, которая прошла на арене Ну Стэдиум в Майами (Флорида), завершилась со счетом 3:2 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе Интер Майами оформил именитый уругвайский форвард Луис Суарес, который отличился на 27-й минуте голом с пенальти и на 51-й мин после передачи пяткой от Германа Бертераме. По итогам матча Суарес был признан лучшим игроком поединка.

Еще один мяч для хозяев поля на 87-й мин забил Престон Пламбек – воспитанник Интер Майами вырвал для команды победу.

За Чикаго Файр на 67-й мин отличился Пусо Дитеджане. А на 18-й мин первый гол в этом поединке оформил голкипер Интер Майами Рокко Риос Ново – аргентинский вратарь не сумел принять мяч после передачи от защитника, записав на своей счет курьезный автогол.

В составе Чикаго Файр дебютировал известный польский нападающий Роберт Левандовски, который в конце сезона 2025/26 покинул Барселону свободным агентом. Роберт появился в старте, отыграл 62 минуты без результативных действий и был заменен на Робина Лода.

Матч против Чикаго Файр пропустил легендарный аргентинец Лионель Месси. Месси, как и Родриго Де Пауль (хавбек Интер Майами), пропустил игру в связи с заслуженным отдыхом – Месси и де Пауль вместе со сборной Аргентины добрались до финала чемпионата мира 2026, в котором 19 июля потерпели поражение от Испании со счетом 0:1.

В таблице Восточной конференции MLS Интер Майами с 34 очками занимает второе место после Нэшвилла (39 баллов). Чикаго Файр идет сразу за командой из Майами – третья позиция и 26 пунктов.

Major League Soccer 2026. 23 июля

Интер Майами – Чикаго Файр – 3:2

Голы: Суарес, 27 (пен.), 51, Пламбек, 87 – Риос, 18 (автогол), Дитеджане, 67

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

inter-mayami-vs-chikago-fayr-mls-23072026
inter-mayami-vs-chikago-fayr-mls-23072026-foto-1
inter-mayami-vs-chikago-fayr-mls-23072026-foto-2
inter-mayami-vs-chikago-fayr-mls-23072026-foto-3
inter-mayami-vs-chikago-fayr-mls-23072026-foto-4

Инфографика

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Preston Plambeck (Интер Майами).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Puso Dithejane (Чикаго Файр), асcист Maren Haile-Selassie.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами), асcист Херман Бертераме.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Интер Майами).
18’
ГОЛ ! Автогол забил Рокко Риос (Интер Майами).
По теме:
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Итоги первых матчей Q2 ЛЧ. Чемпионы Албании и Словении устроили триллер
Итоги дня Q2 Лиги конференций. Фиаско команды Вернидуба, гол Жерсона
Чикаго Файр Major League Soccer (MLS) Родриго Де Пауль Интер Майами Роберт Левандовски Луис Суарес дебют Лионель Месси автогол фото фотогалерея пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Динамо не входит в планы Костюка и вынужден тренироваться с U-21
Футбол | 22 июля 2026, 22:27 3
Форвард Динамо не входит в планы Костюка и вынужден тренироваться с U-21
Форвард Динамо не входит в планы Костюка и вынужден тренироваться с U-21

Владислав Супряга вернулся в киевский клуб после завершения сезона и аренды в «Эпицентре»

ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
Футбол | 22 июля 2026, 20:02 8
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне

Украинца предложили «Ливерпулю» и «Челси»

Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Футбол | 23.07.2026, 05:32
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 22.07.2026, 19:27
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Футбол | 22.07.2026, 17:47
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не вистачало збірній Уругваю Суареса,який зараз перебуває в шикарній  ігровій формі
Ответить
+1
Популярные новости
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 13
Футбол
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
21.07.2026, 22:14 2
Футбол
Аонишики впервые победил Оносато. Как прошел 9 день Nagoya basho
Аонишики впервые победил Оносато. Как прошел 9 день Nagoya basho
21.07.2026, 06:50
Другие виды
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
21.07.2026, 07:32 11
Футбол
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
21.07.2026, 06:58 4
Футбол
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 15
Футбол
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
21.07.2026, 10:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем