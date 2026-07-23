Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS

В ночь на 23 июля Интер Майами одержал победу над Чикаго Файр в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

Встреча, которая прошла на арене Ну Стэдиум в Майами (Флорида), завершилась со счетом 3:2 в пользу цаплей.

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Дубль в составе Интер Майами оформил именитый уругвайский форвард Луис Суарес, который отличился на 27-й минуте голом с пенальти и на 51-й мин после передачи пяткой от Германа Бертераме. По итогам матча Суарес был признан лучшим игроком поединка.

Еще один мяч для хозяев поля на 87-й мин забил Престон Пламбек – воспитанник Интер Майами вырвал для команды победу.

За Чикаго Файр на 67-й мин отличился Пусо Дитеджане. А на 18-й мин первый гол в этом поединке оформил голкипер Интер Майами Рокко Риос Ново – аргентинский вратарь не сумел принять мяч после передачи от защитника, записав на своей счет курьезный автогол.

В составе Чикаго Файр дебютировал известный польский нападающий Роберт Левандовски, который в конце сезона 2025/26 покинул Барселону свободным агентом. Роберт появился в старте, отыграл 62 минуты без результативных действий и был заменен на Робина Лода.

Матч против Чикаго Файр пропустил легендарный аргентинец Лионель Месси. Месси, как и Родриго Де Пауль (хавбек Интер Майами), пропустил игру в связи с заслуженным отдыхом – Месси и де Пауль вместе со сборной Аргентины добрались до финала чемпионата мира 2026, в котором 19 июля потерпели поражение от Испании со счетом 0:1.

В таблице Восточной конференции MLS Интер Майами с 34 очками занимает второе место после Нэшвилла (39 баллов). Чикаго Файр идет сразу за командой из Майами – третья позиция и 26 пунктов.

Major League Soccer 2026. 23 июля

Интер Майами – Чикаго Файр – 3:2

Голы: Суарес, 27 (пен.), 51, Пламбек, 87 – Риос, 18 (автогол), Дитеджане, 67

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