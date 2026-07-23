ФОТО. Вратарь-ноунейм стал суперзвездой Instagram благодаря чемпионату мира

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья совершил невероятный скачок популярности после чемпионата мира.

До начала турнира на страницу 40-летнего вратаря в Instagram были подписаны около 30 тысяч человек. После успешного выступления национальной команды его аудитория выросла до 29,4 миллиона. Таким образом, прирост составил почти 98 тысяч процентов.

Возинья помог дебютанту чемпионата мира выйти в 1/16 финала. Кабо-Верде не проиграло в групповом этапе, в том числе сыграв вничью с будущим чемпионом – Испанией. В плей-офф команда лишь в дополнительное время уступила Аргентине со счетом 2:3.

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По итогам турнира болельщики также включили Возинью в символическую сборную чемпионата мира. Он набрал 39,6% голосов и опередил обладателя «Золотой перчатки» Унаи Симона.

Больше подписчиков за время ЧМ получил только Эрлинг Холанд. Аудитория норвежца выросла на 32,1 миллиона – до 72,7 миллиона человек.