ВИДЕО. Пилот жестоко разыграл фанатов Аргентины после финала ЧМ
Болельщики несколько секунд праздновали несуществующую победу своей команды
Испанский пилот устроил жесткий розыгрыш болельщикам сборной Аргентины, которые находились на борту самолета и не знали результат финала чемпионата мира.
Обращаясь к пассажирам, пилот рассказал, что команды провели напряженный матч, который продолжился в дополнительное время. Затем он начал поздравлять «наших аргентинских друзей».
Болельщики не дослушали объявление до конца – они вскочили с мест, начали кричать, обниматься и праздновать предполагаемую победу своей сборной.
Однако через несколько секунд пилот закончил фразу: «Потому что чемпионом мира стала Испания».
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Радость пассажиров мгновенно сменилась разочарованием и тишиной. Вирусное видео набрало более 12 миллионов просмотров и 1,7 миллиона лайков в TikTok.
Розыгрыш вызвал неоднозначную реакцию. Одни пользователи назвали его забавным, а аргентинские СМИ раскритиковали пилота за «шутку дурного вкуса».
В финале чемпионата мира Испания победила Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.
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