ВИДЕО. Пилот жестоко разыграл фанатов Аргентины после финала ЧМ

Испанский пилот устроил жесткий розыгрыш болельщикам сборной Аргентины, которые находились на борту самолета и не знали результат финала чемпионата мира.

Обращаясь к пассажирам, пилот рассказал, что команды провели напряженный матч, который продолжился в дополнительное время. Затем он начал поздравлять «наших аргентинских друзей».

Болельщики не дослушали объявление до конца – они вскочили с мест, начали кричать, обниматься и праздновать предполагаемую победу своей сборной.

Однако через несколько секунд пилот закончил фразу: «Потому что чемпионом мира стала Испания».

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Радость пассажиров мгновенно сменилась разочарованием и тишиной. Вирусное видео набрало более 12 миллионов просмотров и 1,7 миллиона лайков в TikTok.

Розыгрыш вызвал неоднозначную реакцию. Одни пользователи назвали его забавным, а аргентинские СМИ раскритиковали пилота за «шутку дурного вкуса».

В финале чемпионата мира Испания победила Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.