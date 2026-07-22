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Лига Европы
22 июля 2026, 22:01 |
429
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Игрок ПАОКа: «Пономаренко? Мы знаем, что это хороший футболист»

Антонис Цифтсис пообщался со СМИ накануне матча против «Динамо»

22 июля 2026, 22:01 |
429
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Игрок ПАОКа: «Пономаренко? Мы знаем, что это хороший футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонис Цифтсис
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Вратарь ПАОКа Антонис Цифтсис поделился ожиданиями от матча второго тура квалификации Лиги Европы против киевского «Динамо».

– О Пономаренко.

– Мы знаем, что это хороший футболист. Но все решается на поле, и мы готовы к любой ситуации.

– О трудностях первого матча сезона и о том, что должен сделать ПАОК.

– Мы хорошо поработали в течение месяца. Мы должны сохранять спокойствие независимо от того, что произойдет. Мы изучили соперника, хорошо подготовились и будем придерживаться своего плана на поле. Все решится на стадионе «Тумба», но завтра мы должны сыграть серьезно и добиться нужного результата перед ответным матчем.

– О состоянии команды после летних трансферов.

– Мы проанализировали соперника с помощью видео. Новичкам, как и всем нам, нужно понять философию главного тренера. Это не будет слишком сложно, потому что мы очень усердно тренировались. Мы полностью готовы.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Динамо» и ПАОКом состоится в четверг, 23 июля, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев ПАОК Динамо - ПАОК пресс-конференция Лига Европы Матвей Пономаренко
Иван Чирко Источник: Gazzetta.gr
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Гарний футболіст означає - іноді може щось зробити, але нам це до сраки.
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