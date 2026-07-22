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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Комо продлил контракт с капитаном команды
Италия
22 июля 2026, 20:47 |
507
0

ОФИЦИАЛЬНО. Комо продлил контракт с капитаном команды

Люка да Кунья продолжит выступать за итальянский клуб

22 июля 2026, 20:47 |
507
0
ОФИЦИАЛЬНО. Комо продлил контракт с капитаном команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка да Кунья
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«Комо» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с Люка да Кунья.

Капитан команды подписал новое соглашение с «лариджани» до 2031 года.

С момента перехода в «Комо» в январе 2023 года Люка провел в составе команды 129 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 15 ассистов в Серии B, Кубке Италии и Серии А.

«В Комо я вырос как личность и как футболист, найдя здесь семью еще до того, как нашел команду. Выход в Серию А и мечта о Лиге чемпионов – это не конечная цель, а мотивация всегда стремиться к большему. Я чрезвычайно рад продлить контракт с этим клубом и не могу дождаться, чтобы продолжить этот путь вместе с командой, клубом и болельщиками», – сказал да Кунья о продлении контракта.

Прошлый сезон «Комо» завершил на четвертом месте в турнирной таблице Серии А и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

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Люка Да Кунья Комо Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник
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