ОФИЦИАЛЬНО. Комо продлил контракт с капитаном команды
Люка да Кунья продолжит выступать за итальянский клуб
«Комо» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с Люка да Кунья.
Капитан команды подписал новое соглашение с «лариджани» до 2031 года.
С момента перехода в «Комо» в январе 2023 года Люка провел в составе команды 129 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 15 ассистов в Серии B, Кубке Италии и Серии А.
«В Комо я вырос как личность и как футболист, найдя здесь семью еще до того, как нашел команду. Выход в Серию А и мечта о Лиге чемпионов – это не конечная цель, а мотивация всегда стремиться к большему. Я чрезвычайно рад продлить контракт с этим клубом и не могу дождаться, чтобы продолжить этот путь вместе с командой, клубом и болельщиками», – сказал да Кунья о продлении контракта.
Прошлый сезон «Комо» завершил на четвертом месте в турнирной таблице Серии А и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.
Como 1907 is delighted to announce that captain Lucas Da Cunha has signed a new contract with the club until 2031.— Como1907 (@Como_1907) July 22, 2026
Official statement ➡️ https://t.co/DtHmM5hzrb pic.twitter.com/JlAQLT3yXa
“Lucas represents everything we want to build at Como. I had the privilege of playing alongside him when he first arrived, and since then I have watched him grow into a top midfielder, our captain and a real leader for this team."— Como1907 (@Como_1907) July 22, 2026
-@cesc4official on Lucas' renewal. pic.twitter.com/2T8v9bMvTV
Our captain is looking forward to see you all at the Como Cup! ©️🏆🌊— Como1907 (@Como_1907) July 22, 2026
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