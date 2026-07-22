ФОТО. Моуриньо пришел на тренировку Реала «с пистолетом»

Мадридский «Реал» проводит первые тренировки под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.

Португалец выглядит сосредоточенным и очень серьезным. На одном фото даже показалось, что у него в руках пистолет, но на самом деле это был клипборд.

Мадридская команда стартует в сезоне 22 августа выездным матчем против «Эспаньола».