Испания22 июля 2026, 20:14 |
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ФОТО. Моуриньо пришел на тренировку Реала «с пистолетом»
Тренер мадридцев очень серьезный во время предсезонки
22 июля 2026, 20:14 |
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Мадридский «Реал» проводит первые тренировки под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.
Португалец выглядит сосредоточенным и очень серьезным. На одном фото даже показалось, что у него в руках пистолет, но на самом деле это был клипборд.
Мадридская команда стартует в сезоне 22 августа выездным матчем против «Эспаньола».
José Mourinho in training today. 🇵🇹 pic.twitter.com/UXlFQqmk9g— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 22, 2026
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