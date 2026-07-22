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  4. ФОТО. Моуриньо пришел на тренировку Реала «с пистолетом»
Испания
22 июля 2026, 20:14 |
314
0

ФОТО. Моуриньо пришел на тренировку Реала «с пистолетом»

Тренер мадридцев очень серьезный во время предсезонки

22 июля 2026, 20:14 |
314
0
ФОТО. Моуриньо пришел на тренировку Реала «с пистолетом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Мадридский «Реал» проводит первые тренировки под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.

Португалец выглядит сосредоточенным и очень серьезным. На одном фото даже показалось, что у него в руках пистолет, но на самом деле это был клипборд.

Мадридская команда стартует в сезоне 22 августа выездным матчем против «Эспаньола».

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник
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