Заря продает легионера, который не хочет возвращаться в Украину

«Заря» продала одного из своих опальных легионеров. Жан Тронтель продолжит карьеру в словацком клубе ДАК. Этот трансфер является вынужденной мерой – из-за нежелания игрока ехать в Украину.

Также «Заря» сейчас в активных переговорах по Неманье Анджушичу, который тоже общается на языке ультиматумов.

Правому защитнику Тронтелю 26 лет, прошлый сезон он провел в «Горице» на правах аренды, а его трансферная стоимость за это время выросла с 700 тысяч евро до 1,2 млн евро.

Полузащитнику Андушичу 29 лет (250 тыс. евро), прошлый сезон у него был первым в «Заре» (семь голов в 22 матчах).