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  4. Заря продает легионера, который не хочет возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 19:59 |
535
0

Заря продает легионера, который не хочет возвращаться в Украину

Жан Тронтель будет играть в Словакии

22 июля 2026, 19:59 |
535
0
Заря продает легионера, который не хочет возвращаться в Украину
Заря. Жан Тронтель
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«Заря» продала одного из своих опальных легионеров. Жан Тронтель продолжит карьеру в словацком клубе ДАК. Этот трансфер является вынужденной мерой – из-за нежелания игрока ехать в Украину.

Также «Заря» сейчас в активных переговорах по Неманье Анджушичу, который тоже общается на языке ультиматумов.

Правому защитнику Тронтелю 26 лет, прошлый сезон он провел в «Горице» на правах аренды, а его трансферная стоимость за это время выросла с 700 тысяч евро до 1,2 млн евро.

Полузащитнику Андушичу 29 лет (250 тыс. евро), прошлый сезон у него был первым в «Заре» (семь голов в 22 матчах).

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Жан Тронтель Заря Луганск Неманья Анджушич трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Игорь Бурбас
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